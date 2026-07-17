A tan solo dos días de la gran final de la Copa del Mundo 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el mercado de reventa de entradas ha alcanzado niveles récord que despiertan polémica entre los aficionados.

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Los precios en plataformas secundarias, incluida la oficial de Fifa, reflejan una demanda extrema y una estrategia de precios dinámicos que ha multiplicado los costos originales.

Las entradas para la final oscilan en promedios de entre 11.000 y 12.800 dólares cada una, es decir entre 35’459.000 y 41’262.000 pesos colombianos al cambio actual.

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Acá, una imagen que muestra cómo están los precios:

Baratitas las entradas para la final del Mundial, eh! pic.twitter.com/qdBy8oSqYC — Diego Borinsky (@diegoborinsky) July 16, 2026

Las opciones más económicas para acceder al estadio (“get-in”) en las gradas superiores parten desde aproximadamente 8.000 a 9.775 dólares (más de 25 millones), mientras que los asientos premium en la Categoría 1, cercanos al campo, fácilmente superan los 15.000 y pueden llegar a 38.000 dólares o más (una cifra aproximada a 122 millones de pesos).

Estos valores contrastan fuertemente con los precios oficiales de Fifa. Las categorías estándar de ‘face value’ para la final iban desde alrededor de 2.030 dólares en las ubicaciones más económicas (Categoría 4) hasta 6.730-10.990 dólares en Categoría 1, aunque el modelo de precios variables impulsó algunos boletos ‘premium’ frontales hasta los 32.970 dólares.

Recientemente, el 10 de julio, Fifa liberó cerca de 1.200 entradas adicionales de Categoría 2 a 7.380 dólares cada una, distribuidas en secciones altas del estadio, junto con 68 boletos de Categoría 1 en la grada baja que oscilaban entre 19.995 y 32.970 dólares. También permanecen disponibles paquetes de hospitalidad por más de 32.500 dólares, que incluyen servicios ‘premium’.

Este escenario no es casual. La Fifa implementó por primera vez un sistema completo de precios dinámicos para el torneo en Norteamérica, argumentando la alta demanda (más de 500 millones de solicitudes históricas) y la realidad del mercado estadounidense de eventos.

Sin embargo, ha generado críticas y hasta investigaciones por parte de las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey, que indagan posibles prácticas que afecten a los consumidores, como supuesta escasez artificial y cambios en mapas de asientos.

En SeatGeek, por ejemplo, el precio promedio de reventa para la final ha mostrado picos significativos, alcanzando en ciertos momentos más de 17.000 dólares, y el “get-in” general del torneo refleja cómo los precios escalan dramáticamente en fases eliminatorias. Para la final, el promedio en listado supera los 26.000 dólares en algunas mediciones de ‘asking price’.

Los aficionados consultados en diferentes reportes, como uno citado por AP, han calificado la situación como “highway robbery” (robo en la carretera). Familias que lograron boletos de hospitalidad pagaron miles de dólares tras fallar en las loterías oficiales, y muchos expresan frustración ante la brecha entre el fútbol como pasión popular y su conversión en un evento de lujo.

La reventa en plataformas no oficiales también es activa, aunque Fifa recomienda exclusivamente su ‘marketplace’ para garantizar boletos verificados y evitar estafas. Con el torneo avanzado y eliminaciones de equipos locales como Estados Unidos, México y Canadá, algunos precios de otras fases bajaron, pero la final mantiene su estatus de boleto más codiciado.

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