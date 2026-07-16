Por: VALORA ANALITIK

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón. También podría convertirse en el partido que modifique una de las tradiciones más antiguas del torneo. La Fifa analiza ampliar el entretiempo de los habituales 15 minutos hasta cerca de 25 o 30 minutos para permitir la realización del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo.

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El encuentro se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además del impacto deportivo, la organización busca convertir la final en un evento con un componente de entretenimiento similar al del Super Bowl, con una producción encabezada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, junto con la organización Global Citizen.

El cartel artístico ya incluye a Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber como figuras principales, además de otros invitados como Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS22 junto a Coldplay. La presentación será transmitida a una audiencia que podría superar los registros históricos del torneo.

Si bien el cambio todavía no ha sido oficializado por la Fifa, distintos medios internacionales coinciden en que la ampliación del descanso está siendo evaluada para facilitar el montaje y desmontaje del escenario sin afectar el desarrollo del espectáculo. De aprobarse, sería la primera modificación de este tipo en una final mundialista desde la primera edición disputada en Uruguay en 1930.

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Más allá del componente musical, la iniciativa responde a una estrategia de alcance global. El espectáculo forma parte del Fifa Global Citizen Education Fund, un programa que busca recaudar US$100 millones para financiar proyectos de educación y acceso al deporte para niños en diferentes países. Además, el ente rector del fútbol también comprometió la donación de US$1 por cada entrada vendida durante el Mundial para apoyar ese fondo.

El atractivo económico también está relacionado con la enorme audiencia que concentra la final del Mundial. Según datos oficiales de la Fifa, la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022 alcanzó un público acumulado de 1.420 millones de espectadores en todo el mundo, la cifra más alta registrada para un partido decisivo de la Copa. Ese alcance convierte al evento en uno de los escaparates comerciales más importantes del planeta para patrocinadores, artistas y anunciantes.

A diferencia del Super Bowl, cuyo espectáculo de medio tiempo es una tradición consolidada desde hace décadas, el Mundial nunca había incorporado una presentación musical durante el descanso de la final. Hasta ahora, las ceremonias de apertura y clausura siempre se habían realizado antes o después del partido.

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La posible ampliación del descanso también ha generado debate dentro del fútbol. Técnicos, jugadores y analistas consideran que un entretiempo cercano a los 30 minutos podría modificar aspectos deportivos como la recuperación física, la temperatura muscular y la planificación táctica de los equipos durante el partido.

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La Fifa A, sin embargo, considera que el impacto del evento justifica estudiar un formato diferente para la final más importante del fútbol. El Mundial 2026 ya representa un punto de inflexión con la ampliación a 48 selecciones y 104 partidos.

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