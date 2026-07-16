El próximo domingo, 19 de julio, a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana) se jugará la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un partido que promete mucha emoción porque se miden el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica.

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Dicho compromiso será en el estadio MetLife de la ciudad de Nueva York y llama la atención porque tendrá varios cambios con respecto a lo que se venía presentando en las ediciones pasadas, destacando, sobre todo, el ‘show’ de medio tiempo que será de 30 minutos por la cantidad de artistas que habrá.

Sin embargo, eso no será lo único, puesto que ahora la Fifa también pretende cobrar para entrar a la rueda de prensa previa a la final, en la que estarán Lionel Scaloni, técnico de Argentina, y Luis de la Fuente, técnico de España.

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Cuánto costará entrar a la rueda de prensa de la final del Mundial

Tal como informó el diario Daily Mail, el pago sería para los hinchas que quieran vivir una experiencia mucho más inmersiva, viendo a los entrenadores de cerca e incluso con la posibilidad de tomarse fotos con varias figuras del fútbol mundial.

Dicha experiencia de estar en la rueda de prensa tendría un valor de 60 libras esterlinas, 260.600 pesos colombianos, para ver a los entrenadores y al presidente de la Fifa comparecer ante los medios de comunicación.

Además, las personas también podrán pagar por tomarse fotos con figuras que estarán por el estadio, como Kaká, David Beckham, Roberto Carlos, Wesley Sneijder, Rio Ferdinand y el mismo Vozinha, arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial.

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De esta manera, la Fifa sigue aprovechando cada momento para monetizar, recordando que ya se han presentado innumerables críticas por el alto costo de las boletas, las pausas de hidratación y más.

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