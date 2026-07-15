La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. El reconocido Diario Olé publicó un mensaje dedicado a Lionel Messi en el que recuperó uno de los apodos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino: “¡D10S ES ARGENTINO!”.

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La publicación muestra a Messi celebrando de espaldas sobre el terreno de juego, con la camiseta número 10 y rodeado por integrantes del cuerpo técnico y sus compañeros, mientras el estadio festeja la clasificación.

La frase hace referencia al histórico sobrenombre con el que durante décadas fue identificado Diego Armando Maradona, combinando el número 10 con la palabra “Dios”.

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La frase fue publicada este 15 de julio de 2026, pocas horas después de otra actuación destacada del capitán argentino en el Mundial. La imagen se viralizó rápidamente entre los aficionados, quienes interpretaron el mensaje como un reconocimiento al legado que Messi continúa construyendo con la Albiceleste.

Con una nueva final mundialista por disputar y sumando récords en la recta final de su carrera, el rosarino sigue alimentando el debate sobre su lugar en la historia del fútbol.

Mientras tanto, en Argentina, medios como Diario Olé no dudan en colocarlo a la altura de las máximas leyendas del deporte con un mensaje que resume el sentir de buena parte de la afición: “D10S es argentino”.

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