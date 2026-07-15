La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 se sigue jugando fuera de la cancha. Esta vez fue la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, quien encendió la previa con un mensaje cargado de simbolismo histórico y político, en el que aseguró que el encuentro trasciende lo deportivo y evocó la disputa por las Islas Malvinas.

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A través de sus redes sociales, la funcionaria escribió: “Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más.Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.

La tensión en el partido entre Argentina e Inglaterra

El mensaje llega justo cuando diferentes protagonistas del fútbol habían intentado bajar el tono al partido. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró en la rueda de prensa previa que el compromiso debía entenderse únicamente como un encuentro de fútbol y pidió dejar de lado cualquier otra interpretación relacionada con el conflicto bélico entre ambos países.

Sin embargo, las palabras de Villarruel volvieron a poner sobre la mesa una rivalidad que para muchos argentinos tiene un significado especial.

El recuerdo de la Guerra de las Malvinas de 1982, sumado a históricos enfrentamientos mundialistas como el de México 1986 —marcado por los goles de Diego Maradona, incluida la recordada “Mano de Dios”—, hacen que este cruce tenga una carga emocional distinta para buena parte de la afición.

La publicación de la vicepresidenta rápidamente se viralizó y generó un intenso debate en redes sociales, con usuarios que respaldaron su postura y otros que consideraron que el mensaje alimenta una tensión innecesaria antes de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Mientras tanto, Argentina e Inglaterra definirán en la cancha al rival de España en la gran final del torneo.

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