Millonarios quiere que su aniversario número 80 quede grabado en la memoria de sus hinchas. El club confirmó una celebración especial en el estadio El Campín, donde combinará fútbol, música, espectáculos y el lanzamiento de su nueva camiseta para conmemorar ocho décadas de historia.

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La cita será este sábado 18 de julio, cuando el equipo embajador reciba a Colo-Colo en un partido amistoso internacional que tendrá como una de sus principales figuras al chileno Arturo Vidal. Sin embargo, el compromiso deportivo será solo una parte de la programación preparada por el conjunto capitalino.

La jornada comenzará a las 4:00 p. m. con la presentación oficial de la plantilla que disputará la Liga 2026-II. Además, el club dará a conocer su camiseta alterna conmemorativa por los 80 años, una prenda inspirada en la historia y el legado de la institución.

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Dos legados, un encuentro histórico, una gran celebración. 💙🏔️ Desde ambos lados de los Andes, dos clubes históricos se reúnen para conmemorar nuestros 80 años de Legado, Amor y Gloria. ¡Nos vemos este sábado en El Campín! ⚽️🏟 ▶️ Boletería disponible en… pic.twitter.com/iFOjMKRyiy — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 14, 2026

Antes del pitazo inicial, programado para las 6:00 p. m., los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo musical, un show de pirotecnia y diferentes activaciones junto a los patrocinadores del equipo, en una celebración que reunirá pasado, presente y futuro del cuadro embajador.

Con este evento, Millonarios busca rendir homenaje a las ocho décadas transcurridas desde su fundación en 1946 y compartir con su afición una noche que el propio club ha diseñado para celebrar su historia de “Legado, Amor y Gloria”.

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