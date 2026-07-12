En un mercado de fichajes que no da tregua, el nombre de James Rodríguez vuelve a sonar con fuerza en el fútbol europeo. Según el periodista italiano Rudy Galetti, especialista en el mercado de transferencias, la Lazio, equipo de la Serie A, está evaluando la incorporación del capitán de la Selección Colombia como una opción para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

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El reporte de Galetti, publicado este domingo, indica de manera exclusiva: “El capitán de Colombia, ahora agente libre tras su paso por el Minnesota United, impresionó en la Copa del Mundo y está entre los perfiles que actualmente está monitoreando el club italiano”.

El anuncio llega justo después de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026, un momento en el que el futuro del ‘10’ se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados.

James Rodríguez, de 35 años, quedó como agente libre tras la finalización de su contrato con Minnesota United en la MLS. Su paso por el club estadounidense no estuvo marcado por grandes números —solo ocho apariciones sin goles—, pero su rendimiento con la Selección Colombia en el torneo mundialista fue destacado.

Este no es el primer acercamiento entre James y la Lazio. En julio de 2024, el mismo Rudy Galetti había informado que el jugador colombiano expresaba su deseo de regresar a Europa tras su paso por el Sao Paulo, y que la Lazio había hecho un acercamiento inicial, aunque en ese entonces el club romano decidió no continuar las conversaciones. Ahora, con James en condición de libre y tras su actuación en el Mundial, el interés parece reactivarse.

La carrera de James Rodríguez ha estado llena de altibajos. Tras brillar en el Mundial de Brasil 2014 con el Real Madrid, pasó por clubes como el Bayern Múnich, Everton. Su experiencia en Europa le ha dado un bagaje importante, aunque las lesiones y la falta de continuidad en los últimos años han creado dudas en algunos sectores.

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