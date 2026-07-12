La semifinal entre Argentina e Inglaterra, una de las más esperadas de la Copa del Mundo, ya comenzó a despertar tensión fuera de la cancha. En las últimas horas han circulado varios videos que muestran enfrentamientos entre aficionados de ambas selecciones en diferentes puntos de Estados Unidos, sede del torneo.

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Los registros, difundidos ampliamente en redes sociales, evidencian discusiones y peleas entre grupos de seguidores, lo que ha incrementado la atención sobre el ambiente previo al compromiso que definirá a uno de los finalistas del Mundial.

Qué muestran los videos de los incidentes entre hinchas

Uno de los episodios más comentados ocurrió en Miami, donde un grupo de aficionados con camisetas de Argentina se enfrentó con seguidores ingleses. Las imágenes muestran intercambios de golpes y el lanzamiento de algunos objetos, mientras otras personas intentaban separar a los involucrados.

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🚨🇦🇷 Argentinos e ingleses se AGARRARON A LAS PIÑAS en las tribunas durante el partido entre Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Noruega 🇳🇴. pic.twitter.com/PaisRe72MW — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 12, 2026

Además de ese caso, en redes sociales también comenzaron a compartirse otros registros de altercados protagonizados por simpatizantes de ambas selecciones, aunque las circunstancias de cada uno han sido difundidas principalmente a través de publicaciones de usuarios y videos virales.

🚨🇺🇸🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 AHORA: QUILOMBO ENTRE ARGENTINOS E INGLESES EN MIAMI pic.twitter.com/B7NLnniR77 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 12, 2026

Por qué Argentina e Inglaterra es un partido de alta tensión

El enfrentamiento entre ambas selecciones trasciende lo deportivo y está marcado por una histórica rivalidad que ha dejado capítulos memorables en los Mundiales y que también se ve influida por antecedentes políticos entre los dos países. La disputa por las islas Malvinas, el principal detonante.

pra quem pensa que Argentina x Inglaterra será tranquilo: -argentinos estavam festejando entre si em Miami; -alguns ingleses chegam provocando e mostrando imagem da REGIÃO DAS MALVINAS; -argentinos rebatem na música; -ingleses continuam discutindo, tiram camisa e tal.… pic.twitter.com/ICI02NZcc6 — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) July 12, 2026

Esa combinación suele convertir cada cruce en uno de los partidos con mayor expectativa, tanto dentro como fuera del estadio, razón por la cual las autoridades acostumbran reforzar los operativos de seguridad en este tipo de encuentros.

Cuándo se jugará la semifinal del Mundial

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el próximo miércoles en Atlanta por un cupo en la gran final del Mundial 2026.

Mientras llega el partido, los incidentes registrados entre algunos aficionados han puesto el foco sobre el comportamiento de las barras y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad durante uno de los encuentros más atractivos del campeonato.

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