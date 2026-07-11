La Asociación de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) confirmó el fallecimiento del mediocampista Jayden Adams y le rindió un emotivo homenaje a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. La organización expresó su tristeza por la pérdida del jugador que disputó tres partidos en el Mundial 2026 y destacó el legado que deja tanto dentro como fuera de las canchas.

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En el mensaje, la SAFPU aseguró que la muerte de Adams representa un duro golpe para el fútbol sudafricano. “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros”, escribió la asociación, al tiempo que resaltó que el país perdió a un futbolista extraordinario, aunque afirmó que su legado permanecerá vivo entre quienes compartieron con él.

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La organización recordó las cualidades personales y deportivas del jugador, destacando su humildad, su talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Asimismo, envió sus condolencias a la familia de Adams, a sus compañeros, a los clubes por los que pasó y a toda la comunidad futbolística del país.

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En el comunicado, la SAFPU también recordó que Jayden Adams había representado recientemente a Sudáfrica en el Mundial de 2026, llevando sobre sus hombros las esperanzas de toda una nación. Además, señaló que el futbolista todavía tenía mucho por aportar al deporte y que su partida deja un profundo vacío en el fútbol sudafricano.

Finalmente, la asociación despidió al mediocampista con un mensaje cargado de emoción. “Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado”, publicó la SAFPU, acompañando sus palabras con una imagen conmemorativa en honor al futbolista y reiterando que su recuerdo permanecerá entre los aficionados y el fútbol de Sudáfrica.

Death has cruelly stolen one of our own. It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

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