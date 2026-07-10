Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo investigación un brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que ha registrado un fuerte aumento de casos en varias regiones del país.

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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) siguen de cerca la propagación de la enfermedad que se da cuando el país recibe a miles de visitantes por la disputa del Mundial de la FIFA 2026.

El brote comenzó a detectarse a finales de junio y, desde entonces, los casos aumentan de forma acelerada. De acuerdo con CNN, los CDC confirmaron 145 contagios en 17 estados, de los cuales 20 personas requirieron hospitalización, sin que hasta ahora se hayan reportado fallecidos.

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De acuerdo con el citado medio, entre los estados con pacientes se encuentran Nueva York, Florida, Ohio, Pensilvania, Virginia, Georgia, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Massachusetts.

Sin embargo, la situación más preocupante se presenta en Michigan, donde el brote ha alcanzado niveles históricos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) informó que hasta el 6 de julio se habían confirmado 678 casos, casi 20 veces más que el promedio anual del estado, que suele rondar los 50 contagios. Más de una veintena de pacientes han necesitado atención hospitalaria y la mayoría de los casos se concentran en ocho condados del sureste del estado.

Las autoridades sanitarias trabajan junto con los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para determinar qué alimento originó el brote.

Hasta el momento no se ha identificado un producto específico, aunque investigaciones, según la cadena, apuntan a cadenas de supermercados, restaurantes de comida mexicana y servicios de catering.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una enfermedad provocada por un parásito microscópico que afecta el sistema digestivo. Aunque no suele transmitirse directamente de una persona a otra, sí puede propagarse mediante alimentos o bebidas contaminados durante su producción, manipulación o distribución.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la diarrea prolongada, pérdida del apetito, náuseas, cólicos abdominales, fatiga, fiebre baja y pérdida de peso. Los especialistas advierten que algunas personas pueden presentar síntomas leves o incluso no desarrollar molestias, mientras que otras requieren tratamiento médico para superar la infección.

Las autoridades de salud recomendaron reforzar las medidas de higiene al manipular alimentos, incluyendo lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas, además de acudir al médico si aparecen síntomas persistentes, especialmente después de ingerir productos frescos.

También aclararon que no existe una recomendación general de dejar de consumir estos alimentos, sino de extremar las precauciones durante su preparación.

Mientras avanza la investigación epidemiológica, los organismos sanitarios continúan monitoreando los nuevos casos para identificar el origen del brote y evitar que la enfermedad siga propagándose en otras regiones del país.

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