Un brote de norovirus registrado a bordo del crucero Ruby Princess dejó al menos 125 personas afectadas, entre pasajeros y tripulantes, durante un viaje de 20 días que partió desde San Francisco con destino a Alaska y Canadá.

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De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, 102 pasajeros y 23 miembros de la tripulación reportaron síntomas compatibles con esta enfermedad gastrointestinal, principalmente vómito y diarrea. La embarcación transportaba 3.032 pasajeros y 1.144 tripulantes, según recogió El Tiempo.

El brote fue notificado a las autoridades sanitarias durante el recorrido, luego de superar el umbral establecido por el programa de vigilancia de los CDC para cruceros internacionales. Al arribar nuevamente a San Francisco, el barco fue sometido a un proceso de limpieza y desinfección intensiva antes de iniciar un nuevo itinerario.

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Princess Cruises informó que activó protocolos reforzados de higiene desde que aparecieron los primeros casos, incluyendo el aislamiento de las personas con síntomas y la desinfección permanente de las zonas comunes para reducir el riesgo de nuevos contagios.

¿Qué es el norovirus?

El norovirus es uno de los virus más contagiosos que afectan el sistema digestivo. Se transmite principalmente por contacto con personas infectadas, superficies contaminadas o alimentos y agua en mal estado. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre baja.

Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en uno o tres días, la enfermedad puede representar un mayor riesgo para adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades preexistentes debido al peligro de deshidratación.

Las autoridades sanitarias explican que los cruceros facilitan la propagación del norovirus debido a la convivencia en espacios cerrados, los comedores compartidos y el contacto frecuente entre miles de personas.

Según los CDC, este es el tercer brote de norovirus reportado en un barco de Princess Cruises durante el año y forma parte de varios episodios de enfermedades gastrointestinales registrados en cruceros internacionales en 2026.

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