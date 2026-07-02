La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves un nuevo reporte de víctimas fatales y entregó detalles sobre las labores de identificación de quienes perdieron la vida durante la catástrofe de Venezuela.

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La funcionaria informó que los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejan hasta el momento 2.595 personas fallecidas y 12.400 heridas, mientras continúan las labores de atención en las zonas más afectadas, especialmente Caracas y el estado La Guaira, donde se registraron algunos de los mayores daños.

Delcy Rodríguez habló sobre la identificación de las víctimas del terremoto

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante la rueda de prensa fue el relacionado con el tratamiento que recibirán las víctimas fatales. “Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”, aseguró.

La mandataria explicó cómo avanzará ese proceso y afirmó: “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar), o por fotografía y, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”, al insistir en que el propósito es que cada persona fallecida pueda ser plenamente identificada antes de su entrega a las familias.

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Durante su intervención, Rodríguez también defendió la respuesta de su administración frente a las críticas que han surgido por el manejo de la emergencia. En ese sentido sostuvo: “Se pueden contar las horas” entre el momento en que ocurrieron los terremotos y el despliegue de los organismos de atención.

Además, añadió: “En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000“, al referirse al número de militares, policías y equipos de emergencia que participan en las labores de rescate y apoyo a la población.

Mientras tanto, el gobierno venezolano calcula que cerca de 200 edificios colapsaron completamente tras los movimientos telúricos. Sin embargo, estimaciones de la NASA apuntan a que alrededor de 58.000 edificaciones pudieron sufrir algún tipo de afectación por la fuerza de los sismos.

Finalmente, Rodríguez confirmó que mantiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para acceder a recursos no reembolsables y otras líneas de financiamiento destinadas a la recuperación del país. En ese sentido, aseguró que se activará un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que el país mantiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.