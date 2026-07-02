Europa atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años. Las altas temperaturas no solo han puesto en alerta a las autoridades sanitarias por los riesgos para la población, sino que también comienzan a afectar la infraestructura en varios países.

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Uno de los casos más llamativos ocurre en Países Bajos, donde los bomberos han tenido que rociar con agua distintos puentes metálicos para evitar que el calor provoque la expansión del acero. La medida busca impedir que las estructuras se deformen, bloqueen el tránsito o sufran daños que afecten la movilidad.

Las temperaturas extremas también están impactando carreteras y vías férreas. El asfalto se reblandece con el calor y algunos componentes metálicos de la infraestructura presentan dilataciones que obligan a reforzar las labores de monitoreo y mantenimiento.

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#Mundo 🌡️ Europa al límite: En Países Bajos, los bomberos tienen que enfriar los puentes con agua para evitar que la dilatación del acero deforme las estructuras y bloquee las vías. El asfalto y el metal sufren los estragos de la ola de calor histórica. 🧵👇 pic.twitter.com/2xq7TYFVxg — Vanguardia (@vanguardiacom) July 2, 2026

De acuerdo con información publicada por Vanguardia, varios países europeos han registrado temperaturas históricas durante esta nueva ola de calor. En España, Francia, Portugal, Italia, Alemania y otras naciones se han emitido alertas por calor extremo, mientras los servicios de emergencia permanecen en máxima vigilancia ante el aumento del riesgo de incendios forestales y de afectaciones para la salud, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

En algunos lugares, los termómetros han superado ampliamente los 40 grados centígrados, una situación que expertos relacionan con la intensificación de los fenómenos climáticos extremos durante los últimos años.

Video de semáforos derretidos no corresponde a la ola de calor

En medio de las imágenes que circulan por redes sociales también apareció un video que supuestamente muestra semáforos derritiéndose en Italia y Alemania debido a las altas temperaturas.

Sin embargo, distintos medios han verificado que esa información es falsa y que las imágenes no tienen relación con la actual ola de calor, ya que los semáforos que aparecen en el video se deformaron por dos incendios ocurridos en diferentes ciudades europeas y no por las elevadas temperaturas registradas este verano.

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