Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Un tiroteo ocurrido este martes en un instituto de la ciudad de Zamboanga, en el sur de Filipinas, dejó dos estudiantes muertos, entre ellos el presunto atacante, y otras dos personas heridas, según informaron las autoridades locales.

Sigue a PULZO en Discover

El alcalde de la ciudad, Khymer Adan Olaso, explicó que el adolescente habría ingresado al centro educativo portando un rifle y una pistola. De acuerdo con su versión preliminar, el joven habría utilizado el arma corta para disparar contra uno de sus compañeros y posteriormente se habría quitado la vida.

(Lea también: Tiroteo en universidad de Estados Unidos desató terror y dejó al menos cinco personas heridas)

Las autoridades todavía trabajan para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar cómo el menor consiguió acceder al armamento. Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es que el presunto agresor habría llevado consigo una cámara corporal durante el ataque.

Lee También

El secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, señaló que el adolescente, de entre 14 y 15 años y estudiante de noveno grado, habría retransmitido el hecho a través de Facebook.

Posteriormente, una supuesta grabación comenzó a circular en redes sociales. En ella se observaría el arma mientras el atacante avanza por un pasillo del colegio y posteriormente apunta hacia un salón. Las autoridades investigan la autenticidad del material y las circunstancias en las que habría sido difundido.

Además de los dos estudiantes fallecidos, otras dos personas resultaron heridas durante el ataque y fueron trasladadas para recibir atención médica.

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) informó que la situación dentro del centro educativo ya se encontraba bajo control y que sus investigadores adelantan las diligencias para establecer qué ocurrió. Las autoridades de Zamboanga también señalaron que trabajan en la recopilación de información para entregar un informe completo sobre el caso.

Por su parte, el Departamento de Educación de Filipinas anunció la implementación de apoyo psicológico para estudiantes, profesores y demás personas afectadas por el episodio.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en los centros educativos de Filipinas. El pasado 22 de junio, otro tiroteo ocurrido en una escuela de Tacloban dejó tres estudiantes muertos y otros cinco heridos. El hecho, registrado a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, generó nuevas discusiones sobre el acceso a armas de fuego y la seguridad dentro de las instituciones educativas.

(Vea también: Macabro hallazgo en Bogotá: encontraron un cuerpo plena calle y hay misterio detrás)

En Filipinas, la adquisición y posesión legal de armas está sometida a diferentes requisitos, entre ellos evaluaciones psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación para su manejo y la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, de acuerdo con datos policiales citados por la Agencia de Noticias de Filipinas (PNA), también existe circulación de armas ilegales en el país, situación que ha estado relacionada con diferentes hechos violentos.

La investigación sobre el tiroteo de Zamboanga continúa mientras las autoridades buscan establecer el origen de las armas utilizadas y reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.