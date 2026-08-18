Por: Caracol TV

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Una madrugada de tensión se vivió en el campus de la Universidad Estatal de Virginia (VSU), en Estados Unidos, luego de que un tiroteo dejara al menos cinco personas heridas cerca de las residencias universitarias.

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El hecho ocurrió alrededor de la 1:28 a. m., hora local, y provocó el cierre temporal de las instalaciones mientras las autoridades desplegaban un amplio operativo para controlar la situación y establecer qué ocurrió.

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La propia universidad confirmó que cinco personas resultaron heridas por impactos de bala durante el ataque. Según el reporte entregado por VSU, las cinco víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica. Cuatro de los heridos presentan lesiones de carácter leve, mientras que una quinta persona permanece en estado crítico debido a la gravedad de sus heridas.

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Las primeras informaciones señalan que el ataque habría involucrado a varios tiradores, aunque las autoridades no han precisado cuántas personas participaron ni si alguno de los responsables ha sido identificado o detenido. La investigación continúa en curso.

Después de conocerse el tiroteo, las autoridades activaron un cierre de emergencia del campus como medida de seguridad para estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria.

Horas más tarde, la universidad informó que la medida había sido levantada. Sin embargo, una importante presencia de agentes permaneció dentro de las instalaciones mientras avanzaban las pesquisas.

La investigación está siendo liderada por la Policía del Condado de Chesterfield, con el apoyo de la Policía de VSU, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina del Alguacil del Condado de Hanover.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que entregue cualquier información que pueda contribuir a identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque. Los tiroteos siguen siendo una preocupación en universidades de EE. UU.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia armada en instituciones educativas de Estados Unidos.

De acuerdo con cifras del Gun Violence Archive, citadas en la información disponible, en lo corrido del año se han registrado más de 500 tiroteos masivos en el país. Esta organización clasifica como tiroteo masivo aquellos hechos en los que al menos cuatro personas resultan heridas o mueren, sin contar al presunto atacante. Los ataques también han afectado en diferentes ocasiones a campus universitarios.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en diciembre en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, donde un tiroteo dejó al menos dos personas muertas y otras ocho heridas.

En el caso de la Universidad Estatal de Virginia, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del ataque, identificar a los responsables y establecer las circunstancias que llevaron al tiroteo ocurrido durante la madrugada.

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