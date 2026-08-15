Por: Caracol TV

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Un fuerte sismo de magnitud 6,9 estremeció el norte de Indonesia la tarde de este sábado, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Este movimiento telúrico ocurrió hacia las 17:54 hora local (10:54 GMT) y tuvo su hipocentro a 183 kilómetros de profundidad, según lo reportado por el organismo estadounidense, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas mortales ni daños materiales. Además, las autoridades no han activado ninguna alerta de tsunami tras el evento. El área urbana más próxima al epicentro es la ciudad de Pematangsiantar, donde viven cerca de 270.000 personas, ubicada a menos de diez kilómetros del epicentro.

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Lo sucedido este sábado se da en el contexto de una jornada especialmente compleja para Indonesia, ya que horas antes otro sismo de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, ubicada al este del archipiélago. Según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), citada por Efe, este terremoto ya dejó 38 muertos, dos heridos graves, 11 heridos leves y provocó la evacuación de al menos 2.000 personas. El jefe de la BNPB, Suharyanto, se refirió en rueda de prensa a la dificultad para precisar el lugar exacto en el que murieron las personas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada.

El sismo de Flores ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes), con un epicentro situado a 62 kilómetros al noroeste de Ende. Esta ciudad, que es la más grande de la isla de Flores y cuenta con unos 90.000 habitantes, fue una de las más próximas al epicentro. El USGS detalló que la profundidad de este segundo movimiento fue de tan solo 10 kilómetros, lo que suele incrementar el potencial destructivo de los terremotos.

Indonesia se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una franja donde convergen varias placas tectónicas, situación que provoca frecuentemente terremotos y actividad volcánica. El país, compuesto por más de 17.000 islas, ha vivido numerosas tragedias derivadas de estos fenómenos naturales. Una de las más graves ocurrió en 2004, cuando un sismo en Sumatra generó un devastador tsunami que costó la vida a más de 226.000 personas en 12 países que bordean el Océano Índico, según recuerda la Agencia Efe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Indonesia experimenta tantos terremotos fuertes?

Indonesia se sitúa en el ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, donde confluyen varias placas tectónicas. Esta localización hace que el país esté expuesto de manera recurrente a temblores y erupciones volcánicas, como se evidencia en los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la información de la Agencia Efe.

¿Qué consecuencias tuvo el sismo de Flores para la población de Indonesia?

El terremoto de magnitud 7,7 en la isla de Flores resultó en 38 fallecidos, dos heridos graves, 11 heridos leves y obligó a evacuar a 2.000 personas, según explicó el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Suharyanto. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.