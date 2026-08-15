Por: CENET

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Homecenter comunicó recientemente un paquete de medidas orientadas a respaldar a las comunidades del suroccidente colombiano que resultaron golpeadas por el reciente terremoto. Esta iniciativa prioriza a ciudades como Cali, Pereira, Armenia, Manizales y Quibdó, que presentan importantes necesidades tras la emergencia. Según información difundida por la compañía, se entregarán más de 6.700 kits especiales compuestos por cerca de 30.000 productos cuya función es cubrir aspectos clave para la supervivencia y facilitar el regreso seguro a los hogares. Entre los elementos incluidos en estos kits se cuentan baterías de cocina, ollas, guantes, cascos, gafas, colchonetas y almohadas, seleccionados para responder a las demandas más urgentes de las familias damnificadas. Homecenter precisó que el reparto será gestionado a través de organizaciones e instituciones con experiencia en la atención de este tipo de situaciones.

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Adicionalmente, en respuesta a la crisis, la empresa anunció una reducción en los precios de más de 700 productos de primera necesidad tanto en tiendas físicas de Cali, Palmira, Tuluá, Manizales, Armenia y Pereira como en su plataforma digital, aunque las entregas web cubrirán únicamente estas ciudades. Esta política se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto y limita a 20 unidades por persona la cantidad de productos que se pueden adquirir. El objetivo declarado es ampliar el acceso y permitir que más familias puedan beneficiarse de estos descuentos en un momento crítico.

Homecenter también ha puesto a disposición herramientas especializadas, como rotomartillos y pulidoras, que serán útiles para las labores de remoción de escombros en las áreas afectadas. Asimismo, habilitó campañas de donación tanto de bienes como de dinero en todas sus sedes y en la página web; las contribuciones serán canalizadas mediante la Fundación Catalina Muñoz, lo que permitirá una gestión transparente y focalizada de los recursos.

De acuerdo con Paola Hernández, gerente de Sostenibilidad de la empresa, la prioridad es estar cerca de quienes más requieren apoyo en este momento, haciendo uso de los recursos y capacidades que han desarrollado. Finalmente, Homecenter aseguró que mantendrá el trabajo conjunto con autoridades, organizaciones y aliados en la región para acompañar a las comunidades durante las etapas de emergencia y recuperación.

¿En qué consiste la ayuda humanitaria que está entregando Homecenter a los damnificados del terremoto?

La ayuda humanitaria que anunció Homecenter consiste en la entrega de más de 6.700 kits compuestos por cerca de 30.000 productos esenciales. Estos paquetes incluyen baterías de cocina, ollas, guantes, cascos, gafas, colchonetas y almohadas, y buscan atender necesidades inmediatas de supervivencia y habitabilidad. La entrega se hace a través de instituciones y organismos especializados en gestión de emergencias.

¿Cómo pueden las personas y familias acceder a los productos con descuento y las donaciones de Homecenter?

Las personas que se encuentran en Cali, Palmira, Tuluá, Manizales, Armenia y Pereira pueden acceder a más de 700 productos de primera necesidad a precios reducidos en tiendas físicas y online, respetando el límite de 20 unidades por comprador hasta el 31 de agosto. Además, quienes deseen contribuir pueden hacerlo donando dinero o productos en cualquier tienda Homecenter o a través de la página web, aportes que serán dirigidos por la Fundación Catalina Muñoz.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.