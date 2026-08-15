Por: EL PILON SA

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Ana María Saavedra sobrevivió a una de las tragedias más impactantes que ha vivido Cali este año. El pasado 10 de agosto, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió varias ciudades de Colombia, provocando el desplome del edificio María Alvira, donde residía la familia Saavedra Caicedo. Ana María es la única sobreviviente de su núcleo familiar: sus hermanas trillizas, Sofía e Isabella, y sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, fallecieron en el accidente. El rescate de la joven fue posible gracias a la rápida acción de vecinos y rescatistas, y a circunstancias inesperadas que le dieron una oportunidad de vida, según relató su familiar Daniel Saavedra a Pulzo.

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La tragedia ocurrió cuando Ana María y sus hermanas intentaban evacuar el edificio por las escaleras. Sin embargo, el colapso de la estructura fue tan repentino que no lograron escapar. La joven quedó atrapada bajo escombros, con la incertidumbre manteniéndose durante minutos acerca de su estado. De acuerdo con el relato familiar, una puerta de madera jugó un papel clave: cayó sobre Ana María, evitando que los escombros la golpearan directamente y generando una cavidad a su alrededor. Esta zona de protección le permitió conservar un espacio suficiente para respirar, lo que resultó esencial para su supervivencia.

Este hecho ha sido relacionado por sus allegados con el denominado ‘triángulo de la vida’, un concepto que describe los espacios que pueden formarse junto a objetos resistentes tras un colapso estructural y que, en ocasiones, salvan vidas. Ana María, consciente de la gravedad de la situación, pidió ayuda a gritos. Vecinos que estaban cerca escucharon sus llamados de auxilio y comenzaron de inmediato a remover los restos del inmueble. Tras aproximadamente una o dos horas de labores, los equipos de rescate finalmente lograron sacarla del lugar.

Actualmente, Ana María permanece internada en una clínica de Cali, donde fue intervenida quirúrgicamente por fracturas en la pelvis y el brazo. Mientras se recupera física y emocionalmente, su familia gestiona con cautela la información sobre la dimensión de la pérdida, ya que solo conoce la muerte de su hermana Sofía y su tío Diegoi. La situación de la emergencia es devastadora: el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 a. m. del 14 de agosto, indica 285 personas muertas, 3.975 heridas y 379 desaparecidas. Las labores de rescate y atención continúan en las zonas más afectadas.

¿Cómo sobrevivió Ana María Saavedra al colapso del edificio María Alvira en Cali?

De acuerdo con testimonios familiares citados por Pulzo, la supervivencia de Ana María fue posible gracias a una puerta de madera que cayó sobre ella y la protegió de los escombros. Esta situación creó un espacio que le permitió respirar y pedir ayuda mientras esperaba el rescate.

¿Qué es el ‘triángulo de la vida’ y cómo se relaciona con casos de terremotos?

El ‘triángulo de la vida’ es un término utilizado para describir los espacios seguros que pueden formarse junto a objetos resistentes cuando una estructura colapsa. Según lo relatado por allegados, Ana María Saavedra sobrevivió porque una puerta generó uno de estos espacios, dándole protección suficiente hasta su rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.