El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una afectación considerable en la infraestructura de Cali. 1.408 edificaciones presentan daños estructurales y 533 tienen orden de evacuación, de acuerdo con el más reciente balance de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ojo con los arriendos tras el terremoto: Manizales advierte sobre posibles cobros abusivos)

El reporte oficial, actualizado con corte al 14 de agosto de 2026, muestra que las autoridades todavía mantienen desplegados equipos para evaluar inmuebles, atender a los afectados y avanzar en las labores de búsqueda.

La cifra de edificaciones con daños estructurales es uno de los principales indicadores del impacto que tuvo el movimiento sísmico en la capital del Valle del Cauca.

Lee También

A esto se suman 46 edificaciones con colapso total y otras 35 con colapso parcial, según el balance municipal.

🚨Desde el Puesto de Mando Unificado, entregamos el reporte actualizado de la situación en Cali. Nuestros equipos permanecen desplegados en toda la ciudad, atendiendo las emergencias y adelantando labores de búsqueda y rescate.#CaliSomosTodos pic.twitter.com/kAgxyZGfOV — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 14, 2026

Más de 500 edificaciones tienen orden de evacuación

Uno de los datos que más llama la atención en la actualización es el número de inmuebles que tienen una medida de evacuación.

En total, 533 edificios tienen orden de evacuación, mientras continúan las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad de las estructuras afectadas.

La Alcaldía reportó además que ya se han realizado 1.085 evaluaciones de daños y necesidades identificadas, una tarea fundamental para establecer cuáles edificaciones pueden seguir siendo ocupadas y cuáles representan un riesgo para sus habitantes.

El balance permite dimensionar que la emergencia no terminó con el rescate de personas de las estructuras colapsadas. La revisión de los inmuebles y las medidas para evitar nuevos riesgos hacen parte de las tareas que continúan en Cali.

Así avanza la atención en Cali

Mientras se mantienen las evaluaciones de infraestructura, los organismos de socorro continúan con labores de búsqueda especializada.

El reporte señala que permanecen activos nueve puntos de búsqueda especializada, con participación de organismos de socorro.

En cuanto a las personas, el balance municipal registra:

111 personas fallecidas.

1.416 personas heridas.

77 personas desaparecidas.

88 personas rescatadas.

94 cuerpos entregados a sus familias.

La magnitud de las labores también se refleja en la cantidad de material que ha sido retirado de las zonas afectadas: la Alcaldía reporta 14.000 toneladas de escombros removidos.

En las operaciones participan actualmente 1.913 personas, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo diferentes puntos de la ciudad.

También hay afectaciones en servicios y animales

El balance incluye otros impactos derivados del terremoto. En materia de servicios públicos, Emcali reportó durante el 14 de agosto la atención de 20 daños en el sistema de acueducto, de los cuales 13 ya habían sido reparados.

La emergencia también dejó afectaciones entre los animales de compañía. La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) reportó 16 animales fallecidos y 298 reportados como desaparecidos.

Las cifras hacen parte del reporte oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali y corresponden al corte de las 5:00 p. m. del 14 de agosto.

El panorama muestra que, además de las labores de rescate, Cali enfrenta una segunda etapa de la emergencia: determinar qué edificaciones pueden seguir siendo habitadas, cuáles deben ser evacuadas y cómo avanzar con la recuperación de las zonas afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.