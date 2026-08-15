Ana María Saavedra, de 23 años, es la única sobreviviente de su familia y del edificio donde vivía en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Mientras permanece hospitalizada y se recupera de una cirugía, enfrenta la pérdida de sus padres, sus hermanas trillizas Isabella y Sofía, su tío Diego y su perro.

Durante el sismo, Ana María salió al pasillo del segundo piso y quedó atrapada bajo una puerta de madera. Una estructura formada por los escombros dejó un espacio que protegió parte de su cuerpo y permitió que fuera encontrada con vida.

Aunque sufrió fracturas en un brazo y la pelvis, se encuentra lúcida y avanza en su recuperación. Tras una cirugía de pelvis, los médicos esperan que pueda caminar en unas dos semanas.

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Sus hermanas y ella eran inseparables. Las tres estudiaron Mercadeo en la Universidad Javeriana, se graduaron juntas y realizaron su último semestre en Francia. Cada una tenía talentos diferentes y compartían una vida marcada por la unión, el trabajo y la cercanía familiar.

“Ana María está muy bien, recuperándose de su cirugía, estamos esperando que le den de alta”, detalló su primo Carlos Saavedra.

Ahora, Ana María deberá enfrentar una nueva etapa. Sus allegados aseguran que tiene muchas ganas de vivir y consideran que sobrevivió por un propósito. Primero vendrá la despedida de sus seres queridos y luego el proceso para reconstruir su vida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.