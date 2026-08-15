Por: EL PILON SA

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La tarde del viernes 14 de agosto fue especialmente dura para los habitantes de Casacará, corregimiento perteneciente al municipio de Agustín Codazzi, en el departamento de Cesar, cuando un vendaval de gran intensidad sorprendió a la población y ocasionó graves daños en su infraestructura. Según el reporte preliminar entregado por el alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, la fuerza de los vientos y las intensas lluvias que acompañaron el fenómeno dejaron a cientos de familias en situación de vulnerabilidad, pues más de 500 casas sufrieron afectaciones, principalmente en sus techos.

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De acuerdo con la información difundida por la comunidad y confirmada por videos grabados por habitantes del corregimiento, el vendaval no solo destechó viviendas: también provocó la caída de numerosos árboles sobre las vías, obstaculizando el paso y aumentando el riesgo para las personas. Además, se registraron daños en el tendido eléctrico, dejando cables en el suelo e incrementando el peligro de accidentes, así como daños en establecimientos comerciales. El fenómeno climático estuvo acompañado de intensas precipitaciones que derivaron en inundaciones extendidas en diversos sectores del corregimiento, cubriendo calles y dificultando el tránsito normal de vehículos y peatones.

Ante la magnitud de los daños, la comunidad de Casacará hizo un llamado urgente a las autoridades locales y regionales para que se agilice la respuesta humanitaria necesaria. Los afectados solicitaron la entrega de elementos básicos para poder reparar o proteger sus viviendas y exigieron acompañamiento institucional para enfrentar las múltiples consecuencias que deja este tipo de emergencias.

En los días posteriores al vendaval, la población se mantiene en alerta permanente, dada la preocupación de que las condiciones meteorológicas puedan repetirse y agravar la emergencia. Los habitantes esperan la llegada de equipos oficiales para evaluar el balance definitivo de daños y conocer las acciones puntuales de ayuda que serán gestionadas para las familias damnificadas. De momento, los reportes y testimonios compartidos muestran el temor y la incertidumbre por la pérdida parcial o total de los techos en sus viviendas, así como la creciente inquietud por el restablecimiento de servicios básicos como el suministro eléctrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas tras el vendaval en Casacará?

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades y los testimonios recogidos en Casacará, más de 500 casas sufrieron daños como consecuencia de la fuerza del vendaval, afectando principalmente techos y dejando a numerosas familias en condición vulnerable.

¿Qué tipo de ayuda solicitaron los habitantes de Casacará después del vendaval?

La población de Casacará pidió asistencia urgente a las autoridades, enfocándose en la entrega de materiales para reparar viviendas dañadas y solicitando acompañamiento para afrontar las consecuencias de la emergencia, en medio del temor por nuevas afectaciones climáticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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