Por: EL PILON SA

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En el departamento del Cesar, la emergencia por incendios forestales mantiene en alerta a las autoridades y comunidades de municipios como Manaure Balcón del Cesar, Chiriguaná, Curumaní, San Diego, La Gloria y Valledupar. De acuerdo con los reportes oficiales citados por la Gobernación del Cesar, las condiciones climáticas secas y las altas temperaturas han propiciado no solo la aparición de varios focos simultáneos, sino también el riesgo de una rápida propagación a otras zonas vulnerables.

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La preocupación se ha intensificado principalmente en la Serranía del Perijá, área rural de Manaure Balcón del Cesar, donde el incendio comenzó el sábado 8 de agosto. Los primeros reportes, según la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, estimaron la afectación de cerca de 300 hectáreas, aunque la cifra definitiva será confirmada solo tras la completa extinción y evaluación técnica del incendio. Desde el inicio de la emergencia, autoridades, bomberos y un pelotón especial del Ejército han trabajado para contener las llamas, enfrentándose a terreno difícil y extensión del fuego.

Uno de los puntos más críticos se vive en Chiriguaná, especialmente en el corregimiento de Poponte, pero también en sectores como La Sierra y Rincón Hondo. El alcalde Juan Carlos García indicó que el fuego, alimentado por el viento, avanza con rapidez desde Perijá, cruzando límites municipales y afectando directamente a las comunidades campesinas. Muchas familias dependen de parcelas situadas a ambos lados del río La Mula, lo que ha impulsado una respuesta solidaria regional. Cabe destacar el esfuerzo de los habitantes, quienes han debido adentrarse en la montaña para contener el avance del incendio, especialmente en áreas de difícil acceso, mientras que los bomberos se concentran en zonas más accesibles.

El peligro para las plantaciones agrícolas y palmeras es notable, ya que los cultivos de maíz, yuca, cacao y papaya, así como las extensas siembras de palma en Chiriguaná, han facilitado la propagación de las llamas por su naturaleza combustible. De acuerdo con el alcalde García, la afectación preliminar podría rondar las 2.000 hectáreas, pero esta cifra también está sujeta a revisión técnica.

En municipios como Curumaní y San Diego, las autoridades han reforzado la presencia de bomberos y comunidades locales, articulando esfuerzos a través de Puestos de Mando Unificado (PMU). La jefa de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Petra Romero Navarro, enfatizó que el aporte de los municipios y las alcaldías ha sido clave, aunque la capacidad operativa está limitada por los recursos, como la sobretasa bomberil. Ante el avance de la emergencia, la Gobernación del Cesar solicitó urgencia en la asignación de apoyo aéreo nacional, recibiendo respuesta positiva del ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien anunció la coordinación de acciones junto a la Dirección Nacional de Bomberos.

Mientras las autoridades aún no han determinado el total de hectáreas ni las pérdidas económicas y ambientales, el balance preliminar incluye fincas arrasadas, animales muertos, alimentos para ganado destruidos y familias damnificadas. El llamado institucional insiste en la necesidad de fortalecer la atención humanitaria, con el suministro de agua, víveres y mercados para las comunidades rurales afectadas, además del envío de más personal y equipos para el control de los focos, bajo alerta de una posible tragedia mayor si no se logran los refuerzos solicitados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en el Cesar?

Según declaraciones de las autoridades departamentales, la cifra exacta de hectáreas afectadas en el Cesar aún no ha sido establecida, debido a que el control total de los incendios todavía no se ha conseguido. Los primeros reportes hablaban de unas 300 hectáreas en Manaure Balcón del Cesar, y una estimación preliminar en Chiriguaná sugiere hasta 2.000 hectáreas, pero tanto la Gobernación como la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo insisten en que el dato definitivo solo podrá conocerse después de la evaluación técnica tras la emergencia.

¿Por qué es tan difícil controlar los incendios en zonas como la Serranía del Perijá y Poponte?

De acuerdo con las autoridades locales y los reportes recogidos, la mayor dificultad para controlar los incendios radica en las condiciones del terreno de montaña, la falta de acceso para los equipos de bomberos, la presencia de cultivos y palmas altamente combustibles, y la velocidad del viento que propaga el fuego rápidamente. Debido a estas condiciones, la comunidad y las brigadas voluntarias han tenido que intervenir directamente, y las autoridades destacan la necesidad urgente de apoyo aéreo especializado para llegar a los sectores más remotos y riesgosos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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