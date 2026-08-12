Por: EL PILON SA

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La Universidad de Santander (UDES), campus Valledupar, recibió recientemente la renovación de los registros calificados para sus programas de Comunicación Social y Periodismo y Diseño Gráfico, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Esta autorización le permitirá a la institución ofertar ambas carreras durante los próximos siete años, consolidando así su presencia educativa en el territorio. Las resoluciones que formalizan esta renovación son la 020456 del 3 de agosto de 2026 para Comunicación Social y Periodismo, y la 020658 del 4 de agosto de 2026 para Diseño Gráfico, según la información proporcionada por la UDES.

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Entre los aspectos tenidos en cuenta por el Ministerio de Educación Nacional para conceder esta renovación se encuentran el currículo de los programas, la calidad de las actividades académicas y la apuesta institucional por la investigación e innovación. Además, fueron evaluadas la relación de la universidad con actores externos, los medios y recursos educativos disponibles, así como la infraestructura física y tecnológica. También se revisaron los procedimientos de selección y evaluación de estudiantes, el bienestar universitario, el seguimiento a egresados y la disponibilidad de recursos institucionales para respaldar una formación pertinente y de calidad.

Johana Bermúdez, directora del programa de Comunicación Social y Periodismo, destacó que este logro es el resultado de la dedicación colectiva por asegurar la excelencia académica. Bermúdez enfatizó no solo el reconocimiento alcanzado, sino también los retos que implica mantener y mejorar los estándares de calidad en los próximos años. “La renovación del registro calificado representa un reconocimiento a los procesos que hemos venido fortaleciendo en materia académica, investigativa y de proyección social, y al mismo tiempo nos plantea el desafío de continuar formando profesionales integrales, críticos e innovadores”, expresó Bermúdez, resaltando la importancia del aporte de los egresados al desarrollo del territorio de Valledupar y el Cesar.

Por su parte, Federico Martínez, director de Diseño Gráfico en la UDES Valledupar, subrayó que este avance es fruto del trabajo conjunto del equipo académico, administrativo y el resto de la comunidad universitaria. Según Martínez, el esfuerzo colectivo ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de los procesos de calidad y mejoramiento que exige la institución y el Ministerio de Educación Nacional.

La continuidad de estos programas no solo garantiza la vigencia de alternativas de formación profesional en Valledupar y el departamento del Cesar, sino que también abre puertas para que más jóvenes accedan a estudios en áreas estratégicas como la comunicación y la creatividad, fundamentales para el desarrollo regional.

¿Qué significa la renovación del registro calificado para los programas universitarios?

La renovación del registro calificado es una autorización que concede el Ministerio de Educación Nacional para que un programa académico pueda seguir funcionando, tras verificar que cumple con criterios de calidad en aspectos como currículo, investigación, adecuación tecnológica e infraestructura, asegurando así la vigencia educativa.

¿Cuánto tiempo podrán funcionar los programas de Comunicación Social y Periodismo y Diseño Gráfico de la UDES Valledupar?

De acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional, ambos programas de la Universidad de Santander, campus Valledupar, podrán seguir ofertándose durante siete años más, garantizando su operación hasta, por lo menos, 2033.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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