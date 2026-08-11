Por: EL PILON SA

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Tres incendios forestales continúan activos en el departamento del Cesar, generando preocupación entre las autoridades y la población. De acuerdo con Petra Romero, directora de Gestión del Riesgo del Cesar, las emergencias se encuentran localizadas especialmente en los municipios de Chiriguaná y Curumaní, donde el fuego ha sido persistente y de difícil control. Ante la magnitud de las llamas y los desafíos para acceder a ciertos puntos afectados, los organismos de emergencia han solicitado apoyo aéreo con el fin de contener y apagar los focos en áreas de difícil acceso terrestre.

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En contraste, en el municipio de Manaure la situación ya fue controlada y el incendio que afectaba la zona logró ser liquidado, según las declaraciones de las autoridades responsables. Sin embargo, a pesar de este avance, Manaure permanece en estado de alerta naranja, lo que implica que si bien la amenaza inmediata fue neutralizada, existen condiciones que podrían propiciar nuevos eventos, como la presencia de material vegetal seco, altas temperaturas o vientos que reaviven posibles puntos calientes.

Frente a la emergencia, las autoridades civiles y de socorro han intensificado las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía, pidiendo evitar todo tipo de conductas riesgosas en zonas de vegetación. Entre las indicaciones principales está abstenerse de realizar quemas, arrojar colillas de cigarrillo y botellas de vidrio en áreas donde hay presencia de material vegetal seco, puesto que estos elementos pueden actuar como iniciadores de incendios, especialmente durante temporadas secas o de sequía prolongada. Estas advertencias buscan disminuir la posibilidad de nuevos focos, que sumarían presión a los cuerpos de bomberos y el personal de Gestión del Riesgo.

La situación actual en el Cesar pone de relieve la vulnerabilidad de varias regiones del país frente a los incendios forestales y la importancia de acatar las recomendaciones de las autoridades para prevenir daños a la flora, la fauna y las comunidades. Asimismo, esta emergencia refleja la dificultad que representa controlar el fuego en territorios de acceso limitado, lo que incrementa la necesidad de recursos especializados y apoyo logístico, como el uso de aeronaves acondicionadas para la extinción de incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué municipios del Cesar siguen afectados por incendios forestales?

De acuerdo con Petra Romero, directora de Gestión del Riesgo del Cesar, los municipios que continúan con emergencias activas por incendios forestales son Chiriguaná y Curumaní. En esas localidades, los organismos de socorro trabajan para controlar las llamas, especialmente en zonas alejadas donde el acceso es complicado y se requiere apoyo aéreo. En Manaure, aunque el incendio fue liquidado, el municipio sigue en alerta naranja por el riesgo de nuevos incidentes.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar incendios forestales en Cesar?

Las autoridades del Cesar insisten en que la ciudadanía debe evitar prácticas peligrosas, como hacer quemas en áreas abiertas, arrojar colillas de cigarrillo o dejar botellas de vidrio en zonas con vegetación seca. Estas medidas simples pueden prevenir que nuevos incendios se originen y contribuyen a la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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