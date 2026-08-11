Las campañas de solidaridad por las personas afectadas por el terremoto siguen creciendo en diferentes ciudades del país. Si quiere aportar, pero no sabe qué llevar o cómo es el proceso, el creador de contenido Sebastián Alfonso, conocido como ‘Seebascars’, mostró paso a paso cómo hacer una donación en uno de los centros de acopio habilitados en Bogotá.

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En un video publicado en sus redes sociales, explicó que cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia para las familias damnificadas.

Qué puede donar para las familias afectadas

Según explicó ‘Seebascars’ durante su visita al Banco de Alimentos de Bogotá, los centros de acopio están recibiendo principalmente alimentos no perecederos.

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Entre ellos se encuentran:

Arroz

Aceite

Pastas

Alimentos enlatados

Fríjoles

Lentejas

Harina

Panela

Además, también se necesitan artículos de higiene y cuidado personal como:

Jabón

Champú

Crema y cepillos dentales

Toallas higiénicas

Papel higiénico

Pañales para niños y adultos

Toallitas húmedas

Biberones

Asimismo, reciben elementos que pueden ser útiles durante la atención de la emergencia, entre ellos tapabocas, gasas, alcohol, guantes, pilas y linternas.

El creador de contenido también recordó que muchas familias tienen mascotas, por lo que invitó a donar alimento para perros y gatos.

Cómo es el proceso para hacer una donación

En su video, ‘Seebascars’ mostró que el procedimiento para entregar ayudas es sencillo.

Al llegar al centro de acopio, voluntarios reciben los productos y solicitan diligenciar un formulario con la información básica sobre la donación.

Después de firmar el registro, las ayudas quedan oficialmente entregadas. Según explicó, todo el proceso tarda menos de cinco minutos.

“No tienen que llegar con una donación enorme; cualquier ayuda sirve. Aquí lo que importa es aportar”, aseguró el creador de contenido.

Dónde puede llevar las ayudas

‘Seebascars’ visitó el Banco de Alimentos de Bogotá, uno de los centros de acopio habilitados para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto.

Además, recordó que existen otros puntos de recolección en diferentes ciudades del país, por lo que invitó a consultar el centro de acopio más cercano antes de hacer la entrega.

Finalmente, hizo un llamado a quienes no puedan donar para que compartan la información con otras personas.

“A veces pensamos que ayudar requiere mucho tiempo o mucho dinero, pero no es así. Si pueden donar, háganlo; y si no pueden, compartan información, porque también ayuda a que más personas se unan”, concluyó.

De hecho, acá está el video:

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