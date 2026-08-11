Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali comunicó una modificación extraordinaria en la medida de pico y placa para vehículos particulares. De acuerdo con la autoridad, entre el miércoles 12 y el sábado 15 de agosto estará vigente un esquema solidario de circulación, en el que la restricción se aplicará desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Este anuncio se produce en medio de la emergencia generada por el terremoto de 7.4 grados que sacudió la ciudad, motivo por el cual las autoridades adoptaron medidas preventivas adicionales para regular la movilidad y proteger a la población.

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Según la Secretaría de Movilidad, la medida se implementará según el último dígito de la placa del vehículo. El miércoles 12 de agosto, la restricción aplicará para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8; el jueves 13 corresponderá a los vehículos con placas acabadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Esta alternancia continuará el viernes 14 de agosto repitiendo la restricción para los números pares (0, 2, 4, 6 y 8) y el sábado 15 para los impares (1, 3, 5, 7 y 9).

De manera importante, la Secretaría especificó que la restricción no distingue el tipo de tecnología del vehículo. Es decir, los vehículos híbridos y eléctricos también deberán acatar la medida durante estos días, una excepción con respecto a lo habitual en otras coyunturas. Además, la norma alcanzará tanto a los vehículos que ingresen como a los que salgan del perímetro urbano, garantizando que la cobertura sea íntegra y no se preste a interpretaciones.

Este endurecimiento temporal de las reglas responde a la gravedad de la tragedia reciente y busca facilitar el trabajo de organismos de socorro, optimizar el flujo vehicular para emergencias y proteger la seguridad vial. La Alcaldía de Cali publicó la información en sus canales oficiales, solicitando comprensión y colaboración de la ciudadanía. En uno de sus mensajes, la autoridad local enfatizó: “recuerde: estamos salvando vidas”. Todos los detalles han sido comunicados por medios reconocidos como 90 Minutos y la Alcaldía de Cali, fuentes oficiales de información en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Cali durante la emergencia del terremoto?

Durante la emergencia causada por el terremoto, el pico y placa en Cali opera bajo un esquema solidario entre el 12 y el 15 de agosto, restringiendo la circulación de vehículos particulares —incluidos híbridos y eléctricos— desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., según el último dígito de la placa, tanto en entrada como salida del perímetro urbano. La medida busca reducir el tránsito y facilitar la respuesta ante la crisis.

¿Qué significa esquema solidario de circulación en el pico y placa de Cali?

El esquema solidario de circulación, según la Secretaría de Movilidad de Cali, es una modalidad del pico y placa en la que la restricción se distribuye alternadamente entre placas pares e impares durante varios días, aplicando iguales condiciones a todos los vehículos particulares, incluidos los híbridos y eléctricos, como respuesta solidaria a una situación excepcional, en este caso, la emergencia sísmica.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.