Por: Portal Bogotá

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto ha dejado graves consecuencias en varias ciudades de Colombia, particularmente en Cali y Pereira. Ante esta emergencia, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se ha desplazado a las zonas más afectadas para colaborar en la atención de personas atrapadas bajo los escombros, brindando así una respuesta rápida y solidaria a la catástrofe. De acuerdo con la información registrada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y los reportes del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los bomberos han realizado heroicas labores de salvamento que han permitido rescatar con vida a dos personas en situaciones críticas.

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El primer operativo destacado ocurrió en Cali durante la madrugada del martes 11 de agosto, cerca de las 3:57 a. m. En ese momento, el equipo, junto con el Cuerpo de Bomberos de Cali, logró sacar de los escombros a Carlos Esteban Rebolledo, un hombre de 35 años, quien presentaba lesiones leves y fue atendido por el personal médico correspondiente. Según el propio alcalde Galán, citado en una publicación en su cuenta de X, Carlos se encuentra fuera de peligro.

Horas más tarde, hacia la 1:00 p. m., las labores de búsqueda se intensificaron para localizar a Diana, una mujer de 31 años que permanecía atrapada. Para este segundo rescate, el equipo empleó técnicas avanzadas como búsqueda canina, apuntalamiento, corte y penetración, así como la remoción cuidadosa de escombros. Tras tres horas de esfuerzo coordinado, Diana fue rescatada con vida, en un acto que el alcalde describió como "una buena noticia en medio de la tragedia".

En Pereira, la capital del departamento de Risaralda, el apoyo de los Bomberos de Bogotá llegó con una delegación conformada por 43 uniformados, tres personas del área administrativa y un médico. Además, se destinó una grúa de rescate con capacidad de levantar hasta 40 toneladas, vehículo que fue activado durante la noche del lunes 10 de agosto por orden del alcalde, para facilitar los trabajos en medio de la emergencia.

Las autoridades recalcan la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, un canal clave para iniciar procesos investigativos y sancionatorios que contribuyan a la seguridad de Bogotá.

¿Cómo fue el rescate de Carlos Esteban Rebolledo durante el terremoto en Cali?

Carlos Esteban Rebolledo fue rescatado en la madrugada del martes 11 de agosto en Cali, cuando el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto con Bomberos de Cali, logró sacarlo de debajo de los escombros con lesiones leves. El operativo se realizó a las 3:57 a. m. y, tras la atención médica inicial, el alcalde de Bogotá aseguró que Carlos está fuera de peligro.

¿Qué funciones tiene la grúa de rescate enviada a Pereira tras el terremoto?

La grúa de rescate enviada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a Pereira es un vehículo especializado capaz de levantar hasta 40 toneladas. Su función principal es facilitar la remoción de grandes cantidades de escombros y apoyar las labores para localizar y rescatar personas atrapadas tras el terremoto, como parte de la respuesta a emergencias en coordinación con las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.