Por: Noticiero 90 minutos

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Después de más de 12 horas de angustiante labor bajo condiciones extremas, las autoridades de socorro de Cali lograron el rescate con vida de Diana Troncoso, una mujer de 31 años atrapada entre los escombros del edificio de cuatro pisos que se derrumbó en el sector de Torres del Limonar, barrio Capri. Este hecho se convirtió en un símbolo de esperanza tras el terremoto que sacudió la ciudad y movilizó tanto a organismos locales como apoyo de otras ciudades.

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El rescate comenzó la tarde del lunes, alrededor de las 5:00 p. m., cuando Santiago Aguirre, rescatista voluntario de 25 años, ingresó entre los restos de la edificación y, al escuchar ruidos, determinó que había alguien con vida en su interior. Desde ese instante, los equipos presentes enfocaron sus energías en ubicar una vía segura para llegar hasta Diana, quien se encontraba atrapada de los pies y llamaba la atención golpeando un clóset, según relataron los involucrados en la operación.

Durante toda la noche, grupos de Bomberos de Bogotá trabajaron en conjunto con los socorristas locales. Hacia las 6:00 a. m. del martes, se unió al operativo el Cuerpo de Bomberos de Cali. Los rescatistas recorrieron aproximadamente ocho metros entre los restos de la estructura, retirando escombros con precisión y extremo cuidado para evitar cualquier movimiento que pudiera poner en peligro tanto a Diana como a los miembros del equipo. “Nos metimos ocho metros adentro, trabajamos sin parar. Verla a ella sonreír es la mejor sensación”, expresó uno de los bomberos que participó en la misión, citado en el reportaje.

La familia de Diana, que permaneció atenta durante todo el procedimiento, había alcanzado a evacuar el edificio antes del colapso, pero presenció cómo la estructura se desplomó y, durante horas, desconocía el destino de la joven. Álvaro Troncoso, uno de sus familiares, relató que la incertidumbre fue total hasta el momento en que confirmaron su ubicación y, más tarde, su rescate.

Diana, profesional en el área biomédica, fue finalmente hallada con vida gracias a la coordinación entre bomberos, rescatistas y equipos especializados que trabajaron sin descanso durante toda la noche en medio de condiciones adversas, como informó el alcalde Alejandro Eder. El caso representa un esfuerzo colectivo en la atención a emergencias en Cali, resaltando la importancia de la acción rápida y especializada de los organismos de socorro.

¿Cómo fue el rescate de Diana Troncoso tras el colapso del edificio en Cali?

El rescate de Diana Troncoso inició cuando un rescatista voluntario escuchó señales de vida desde el interior de los escombros y alertó a los equipos de socorro. El operativo se extendió por más de 12 horas, con la participación coordinada de Bomberos de Bogotá y de Cali, quienes recorrieron cerca de ocho metros en condiciones de alto riesgo hasta llegar a la víctima. Diana permaneció comunicada y golpeando un clóset para marcar su ubicación, mientras los equipos avanzaban cuidadosamente para liberarla sin provocar nuevos desprendimientos.

¿Qué labores realizaron los bomberos y rescatistas durante la búsqueda en Torres del Limonar?

Durante la búsqueda en el sector de Torres del Limonar, los bomberos y rescatistas extrajeron manualmente escombros, priorizando la seguridad de la víctima y del personal. El trabajo consistió en crear una ruta estable para acceder al lugar donde Diana estaba atrapada, y mantener comunicación constante con ella. Este esfuerzo requirió precisión, coordinación y resistencia física durante toda la noche y parte de la mañana, hasta culminar con el exitoso rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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