Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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A menos de 24 horas de que un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudiera a Colombia, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de solidaridad a los afectados y hacer un llamado urgente a la unidad nacional. En su comunicado, Petro expresó su respaldo a las familias que han sufrido pérdidas y destacó la importancia de la ayuda mutua ante la magnitud de la tragedia. El epicentro del sismo se registró en el departamento del Chocó, una región históricamente vulnerable ante fenómenos naturales de esta índole, según se informó en el reporte inicial sobre la emergencia.

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Petro no solo aludió a quienes han perdido seres queridos, sino que enfatizó la necesidad de extender el apoyo a todas las comunidades que afrontan las consecuencias del evento sísmico. Sostuvo que, frente a emergencias de tal envergadura, los colombianos deben unirse, acompañar a las víctimas y colaborar activamente en las labores de atención. Además, en su mensaje, el exmandatario instó a prestar especial atención a ciertas zonas del país que podrían verse particularmente afectadas, haciendo referencia directa a regiones como Hidroituango y Tumaco. Allí reconoció no disponer de información precisa sobre lo sucedido, por lo cual solicitó vigilancia permanente frente a la posibilidad de daños posteriores, ya que estos lugares podrían enfrentar consecuencias aún difíciles de determinar.

En esa línea, Petro destacó la actividad geológica de la región del Pacífico, recordando que la zona enfrenta riesgos asociados a movimientos telúricos cuyos alcances son, en sus palabras, "difíciles de determinar". Esto evidenció la preocupación del exmandatario por la delicada situación que atraviesan algunas comunidades del país ante la amenaza sísmica. Retomando el tono de su declaración, Petro escribió: "La tierra grita su mensaje a los seres vivos pensantes que viven en Colombia", remarcando la necesidad de escuchar y actuar ante los desafíos ambientales.

Finalmente, el exjefe de Estado reiteró el llamado a la solidaridad, concluyendo que es momento de "librar otra batalla, ahora por nuestros hermanos del Pacífico. Unión y unión", instando a acompañar a las familias afectadas mientras avanzan las labores de evaluación de daños en el país. Así, su declaración se conoce en medio de los esfuerzos de los organismos de socorro por contener y superar las afectaciones ocasionadas por la tragedia.

¿Cuál fue el mensaje de Gustavo Petro tras el terremoto en Colombia?

El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió a los colombianos unirse en apoyo a quienes sufrieron pérdidas por el sismo. Petro también resaltó la necesidad de atender especialmente a las zonas del Pacífico, enfatizando la importancia de la unidad nacional para enfrentar emergencias.

¿Por qué Petro mencionó la región del Pacífico y zonas como Hidroituango o Tumaco tras el sismo?

Petro nombró la región del Pacífico, Hidroituango y Tumaco porque señaló no contar con información precisa sobre posibles daños en esos lugares tras el terremoto. Alertó sobre la compleja actividad geológica de esas áreas, lo que implica riesgos adicionales que deben ser monitoreados, de acuerdo con su mensaje público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.