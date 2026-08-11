Por: El Espectador

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tomó una decisión clave en materia de seguridad tras la salida de Augusto Rodríguez, quien dirigió la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el mandato de Gustavo Petro. Mediante la firma de un decreto, De la Espriella delegó al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la función de director encargado de la entidad. Esta medida se produce mientras se aclara el futuro de la dirección, que temporalmente estaba en manos de Javier Francisco Rodríguez Moreno, quien asumió tras la salida de Rodríguez.

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La UNP es una entidad estatal cuya principal labor consiste en estudiar, coordinar y ejecutar medidas de protección y seguridad para aquellas personas que enfrentan riesgos extraordinarios o extremos sobre su vida e integridad. Esta función resulta fundamental en un país donde periodistas, líderes sociales, opositores y otras figuras públicas pueden ser objeto de amenazas.

Un día antes de posesionarse, el presidente De la Espriella mencionó la designación de Didier Blanco como nuevo director de la UNP. Sin embargo, la oficialización de este nombramiento quedó suspendida y, por el momento, será el propio ministro del Interior quien lidere la institución. La potencial designación de Blanco estuvo rodeada de polémica y críticas de distintos sectores, especialmente por publicaciones suyas en redes sociales que iban dirigidas en tono negativo hacia medios de comunicación y periodistas.

Entre las voces críticas se destaca la del exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, quien expresó que “es muy desafortunado. No solo por lo agresivo y grosero (las formas importan en una democracia), sino porque en esa posición debe estar una persona que dé garantías a todos los que deben ser protegidos, incluyendo periodistas, opositores y contradictores. Sería deseable corregir ese nombramiento”. Este pronunciamiento refleja la preocupación existente respecto al perfil y las actitudes que debe tener quien dirige una entidad de evidente sensibilidad política y social.

De acuerdo con la oficina de comunicaciones del presidente, Didier Blanco posee formación como psicólogo y abogado, con especialización en derecho penal y disciplinario. Además, es empresario, investigador, y asesor de administraciones municipales, departamentales y empresas privadas. Se le reconoce como “uno de los poligrafistas más importantes de Colombia”. Hasta el momento, sigue en veremos si finalmente asumirá la dirección de la UNP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticada la posible designación de Didier Blanco en la UNP?

La posible designación de Didier Blanco al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió críticas porque diversos sectores cuestionaron su idoneidad, especialmente por comentarios realizados en sus redes sociales contra medios y periodistas. Según manifestó el exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, se requieren personas que otorguen confianza y garantías a quienes deben ser protegidos, incluyendo periodistas y opositores. Por esa razón, se consideró que, en democracia, es fundamental privilegiar perfiles respetuosos e imparciales en cargos tan sensibles.

¿Qué funciones tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia es responsable de estudiar, coordinar y ejecutar medidas de protección y seguridad para personas que enfrentan riesgos extraordinarios o extremos sobre su vida e integridad. Esto incluye, entre otros, a periodistas, líderes sociales, y figuras públicas en situaciones de amenaza, buscando salvaguardar derechos fundamentales y la seguridad de la población vulnerable.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.