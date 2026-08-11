La esperanza finalmente se convirtió en alegría en medio de la tragedia que dejó el terremoto que sacudió a Colombia. Sobre las 12:31 de la tarde de este martes, los organismos de rescate lograron sacar con vida a Diana Marcela Troncoso Escobar, de 31 años, quien permaneció atrapada durante horas entre los escombros en Cali.

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El momento en el que Diana fue encontrada y posteriormente retirada del lugar quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes y que muestran uno de los instantes más emocionantes que ha dejado la emergencia.

En las imágenes se observa cómo varios bomberos que participaban en las labores de rescate sacan a Diana en una camilla. El operativo, que durante horas mantuvo en vilo a sus familiares y a quienes seguían el caso, terminó con una escena que devolvió la esperanza en medio de la destrucción provocada por el terremoto.

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Acá, el video del rescate:

#LOÚLTIMO | Diana, la mujer que permanecía atrapada bajo los escombros en el barrio Capri, sur de Cali, fue rescatada por los organismos de socorro que trabajan en esa zona de la capital del Valle del Cauca. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/GoTeC7CSJb pic.twitter.com/IgSHQW8O71 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 11, 2026

Diana, que había sido localizada con vida entre los escombros, finalmente pudo salir del lugar en el que permaneció atrapada. Las imágenes del rescate muestran a los integrantes de los organismos de socorro trasladándola cuidadosamente en una camilla hacia una ambulancia.

El video rápidamente se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras de la jornada, especialmente después de que durante horas se conocieran imágenes de Diana mientras permanecía atrapada y los rescatistas trabajaban para llegar hasta ella.

La alegría de la familia después de conocer que Diana había sido rescatada con vida fue evidente. Álvaro, su papá, habló con Noticias Caracol, emocionado sobre lo que hicieron los equipos de rescate para conseguir sacar a su hija de los escombros.

“Lo que han hecho es increíble, es algo hermoso. Se los agradeceré toda mi vida”, dijo el hombre, visiblemente emocionado.

Para la familia, el rescate representa un momento que difícilmente olvidarán. Durante horas tuvieron que esperar mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores para llegar hasta Diana y sacarla del lugar donde estaba atrapada.

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El padre también contó cómo vio a su hija después de que finalmente logró salir de los escombros. “Cuando salió yo la vi muy consciente. Reconoció a la mamá”, agregó Álvaro.

Esas palabras permiten dimensionar la emoción del momento. Después de una larga espera, Diana pudo reencontrarse con su familia y reconocer a su madre, una escena que convirtió la angustia de las horas anteriores en un momento de profundo alivio.

El rescate de Diana se convirtió así en uno de los momentos de mayor esperanza tras el terremoto que golpeó al país. Durante horas, su rostro atrapado entre los escombros había causado preocupación y había llevado a cientos de personas a seguir con atención las labores de los organismos de emergencia.

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