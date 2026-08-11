La esperanza y el milagro se abrieron paso entre toneladas de concreto, varillas retorcidas y polvo en la ciudad de Cali, convirtiéndose en la noticia más esperanzadora en medio de la catástrofe que atraviesa el país tras el devastador terremoto de magnitud 7.4. Después de una agonizante espera que se prolongó por más de veinticuatro horas de angustia total, los organismos de socorro y los equipos especializados de rescate lograron el objetivo por el que un país entero había estado orando: Diana, la joven cuyo rostro marcado por el cansancio y la desesperación conmocionó a Colombia entera, fue rescatada con vida de entre los escombros de la estructura que colapsó a causa del fuerte movimiento telúrico.

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La historia de Diana había capturado la atención nacional durante las primeras horas de este martes 11 de agosto, cuando el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, hizo pública una conmovedora imagen donde se podía ver a la joven atrapada pero consciente bajo los restos de la edificación siniestrada. En ese momento, la instantánea de su rostro reflejando el peso de la tragedia se transformó instantáneamente en el símbolo indiscutible de la resistencia humana frente a la adversidad generada por el sismo. Con un llamado urgente a la solidaridad y a la fe, el mandatario local había compartido la fotografía en sus redes sociales oficiales, pidiendo a todos los colombianos acompañar con oraciones a la joven y reconociendo la labor maratónica que los rescatistas adelantaban en el punto exacto del colapso.

“Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla. Todas sus oraciones con ella y con todas las víctimas que estamos buscando. Gracias a los rescatistas que están luchando por ella y por todos. ¡No descansaremos hasta lograrlo!”, había escrito el alcalde en un mensaje que rápidamente movilizó la esperanza colectiva.

Las labores de rescate, descritas por los propios brigadistas como una verdadera carrera contrarreloj ejecutada con extremo cuidado para evitar un nuevo desplome de los restos inestables, demandaron un esfuerzo físico y mental titánico. Los socorristas tuvieron que remover escombros centímetro a centímetro, utilizando herramientas manuales y tecnología de punta para trazar un corredor humanitario seguro que permitiera llegar hasta el punto exacto donde se encontraba la joven. Cada minuto que pasaba incrementaba la tensión, pero la certeza de que seguía con vida impulsaba a los rescatistas a redoblar los esfuerzos en medio de la crisis generalizada que azota a la ciudad, la cual amanece militarizada y bajo toque de queda.

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El momento de su extracción definitiva estuvo marcado por profundas muestras de emoción, aplausos y lágrimas de alivio entre los rescatistas, voluntarios y los familiares que aguardaban con el corazón en la mano en el perímetro de seguridad. Tras ser liberada de su improvisada prisión de concreto, Diana recibió la primera atención médica de urgencia por parte de paramédicos en el sitio, quienes procedieron a estabilizar sus constantes vitales antes de ordenar su traslado prioritario hacia un centro asistencial de alta complejidad para evaluar su condición clínica general tras más de un día entero sometida al frío, la falta de agua y la presión de los escombros.

Este milagroso rescate inyecta un aliento de inmensa esperanza en medio del trágico balance que deja el sismo de 7.4 en el occidente colombiano, donde las autoridades continúan batallando contra el tiempo, los bloqueos viales y las secuelas estructurales en busca de más sobrevivientes. La historia de resistencia de Diana quedará grabada para siempre en la memoria colectiva como la prueba fehaciente de que, aun en medio de la peor de las oscuridades y la devastación, la voluntad de vivir y el heroísmo silencioso de los rescatistas pueden ganarle la batalla a la muerte.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.