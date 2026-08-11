Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tras el sismo que afectó a Dosquebradas, el municipio ha reforzado de manera decidida la atención a la emergencia, contando con el apoyo articulado del Gobierno Nacional y la Gobernación de Risaralda, según información de El Diario. Son más de 90 rescatistas desplegados en las zonas afectadas, junto a organismos de socorro, bomberos, Policía, Ejército y equipos caninos especializados, lo que evidencia el compromiso de las autoridades para salvar vidas y acompañar a quienes han sufrido las consecuencias del desastre.

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El balance preliminar oficial indica que, lamentablemente, ocho personas han fallecido. Los esfuerzos en territorio se concentran en la búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes, así como en la evaluación de los daños materiales para definir las próximas etapas del proceso de recuperación. La coordinación de estos operativos ha estado a cargo del alcalde Roberto Jiménez Naranjo, quien se ha mantenido en el lugar liderando la articulación de equipos técnicos, organismos de socorro y solicitando apoyo de los gobiernos en los diferentes niveles.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras reunirse con el alcalde y el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció medidas extraordinarias: la llegada de más rescatistas, así como la entrega de carpas, víveres y medicamentos. Además, la Gobernación de Risaralda activó un plan especial de entrega de alimentos tanto para los equipos de rescate como para las familias que requieren ayuda urgente. Entre las ayudas entregadas se cuentan 300 frazadas y la disposición de una antena Starlink para asegurar conectividad a internet satelital durante la emergencia.

Por su parte, el gobernador expresó su solidaridad con las víctimas y confirmó que, a partir del siguiente día, se iniciará el envío de raciones alimentarias y productos para preparar, además de continuar con la entrega de elementos básicos de abrigo. Toda esta articulación busca no solo atender la urgencia del momento, sino también garantizar el bienestar de las familias mientras se realiza el censo de los afectados en la carpa de atención de Gestión del Riesgo ubicada en el Centro Administrativo Municipal, CAM, la cual operará durante todo el día.

Además, la emergencia no solo ha tenido impacto sobre las personas. Según datos recogidos, animales domésticos permanecen atrapados en edificaciones, ante lo que se busca la intervención de los bomberos para su rescate. El concejal Héctor Hernández pidió que las operaciones de salvamento estén en manos de los organismos especialistas y resaltó la necesidad de atender también a los animales en estado de calle o sin acceso a alimento tras el sismo.

Carlos Jaramillo, trabajador del edificio Portal del Parque, narró los momentos de miedo que vivió durante el temblor: observó el colapso parcial de la estructura y la rápida evacuación de los residentes, quienes salieron entre lágrimas hacia una zona segura cercana al CAI de la Policía. Este testimonio pone en evidencia la magnitud de la emergencia que afronta Dosquebradas, donde las acciones prioritarias se centran en el salvamento, la atención directa a los afectados y el control de daños.

La información de este artículo fue tomada y organizada exclusivamente a partir de los datos publicados por El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ayudas que está recibiendo Dosquebradas tras el sismo?

Dosquebradas está recibiendo un sólido respaldo tanto del Gobierno Nacional como de la Gobernación de Risaralda, que incluye el envío de más rescatistas, provisión de carpas, víveres, medicamentos y la entrega de frazadas. Además, se activó una antena Starlink para garantizar comunicación por internet satelital y se dispuso un plan especial de entrega de alimentos para rescatistas y familias afectadas. Todas estas ayudas buscan fortalecer la atención en la fase de emergencia y asegurar una respuesta humanitaria integral.

¿Cómo se está organizando la atención a las familias y animales afectados en Dosquebradas?

La Alcaldía de Dosquebradas habilitó una carpa de atención permanente en el Centro Administrativo Municipal, CAM, donde se recibe a las familias afectadas, se toman reportes de desaparecidos y se censan los hogares perjudicados. En cuanto a los animales atrapados o en situación de abandono, el concejal Héctor Hernández resaltó la necesidad de que bomberos y organismos de socorro lideren las labores de rescate y subrayó la importancia de la asistencia a animales en estado de calle o sin acceso a alimento debido a la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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