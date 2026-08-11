El Servicio Geológico Colombiano reportó este martes 11 de agosto un nuevo sismo en San José del Palmar, Chocó, zona relacionada con el terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al país el lunes.

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El nuevo evento tuvo una magnitud de 3,8 y una profundidad de 99 kilómetros, según el boletín actualizado a las 10:43 de la mañana.

El movimiento se registra mientras continúan las labores de emergencia tras el devastador terremoto, que dejó graves daños en diferentes regiones de Colombia.

El balance más reciente de Asocapitales elevó a 132 la cifra de fallecidos, mientras el presidente Abelardo De La Espriella reportó cerca de 700 heridos.

El mandatario declaró el desastre de carácter nacional y ordenó el desplazamiento de ministros hacia las zonas afectadas para coordinar la atención.

Pereira, Manizales y Quibdó se encuentran entre las ciudades con mayores afectaciones, con edificaciones colapsadas y personas que requieren atención y rescate.

En Quibdó, las Fuerzas Armadas desplegaron personal especializado en búsqueda y remoción de escombros, acompañado por dos perros entrenados para localizar sobrevivientes.

Por otra parte, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali retomó sus operaciones tras superar problemas eléctricos, aunque algunas aerolíneas cancelaron o reprogramaron vuelos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.