Una situación registrada en una empresa de Medellín abrió cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas durante la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un superior advierte a los trabajadores sobre posibles medidas disciplinarias si abandonaban sus puestos.

En la grabación se escucha a quien sería el encargado, quien plantea que quienes decidieran abandonar el lugar tendrían que asumir las consecuencias si finalmente no ocurría una situación adicional.

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“El que se quiere ir, se va, pero, pues si no pasa nada hoy, ustedes van a tener que responder por abandonar el puesto”, se escucha decir al superior en la grabación difundida en redes sociales.

La advertencia provocó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, debido a que la discusión se presentó mientras los trabajadores todavía enfrentaban las consecuencias de un terremoto que causó daños en diferentes regiones del país.

#TERRIBLE. Trabajadores de una empresa en Medellín denunciaron un presunto abuso laboral luego de que, tras el temblor, les indicaran inicialmente que evacuaran hacia sus casas, pero un minuto después el jefe les advirtiera que serían sancionados por abandono de puesto si se iban pic.twitter.com/ngBbdoXxaf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

¿Qué daños dejó en Antioquia terremoto de magnitud 7.4?

El movimiento dejó afectaciones en distintos municipios de Antioquia, aunque en el primer balance de las autoridades no se reportaban personas fallecidas ni heridas en el departamento. Un Puesto de Mando Unificado fue instalado para revisar la situación en los 125 municipios, según recogió El Colombiano.

Entre los casos reportados, en Támesis una vivienda se desplomó y varias estructuras religiosas presentaron grietas y daños, mientras que en Jericó se identificaron afectaciones en las vigas de la estación de Policía y en algunas viviendas.

En Venecia, parte de la cúpula de la iglesia sufrió un desprendimiento. También hubo reportes de daños en el puente del municipio. En Hispania se registraron grietas en la estación de Policía y afectaciones en el coliseo.

Otros municipios también reportaron novedades. En Remedios aparecieron grietas en una habitación de la subestación de Policía La Cruzada; en Cañasgordas hubo daños en la iglesia municipal, mientras que en Sonsón se desplomó una vivienda abandonada y se reportaron afectaciones en el techo del coliseo y en la iglesia.

En La Unión se registraron daños en el coliseo y algunas viviendas, mientras que La Ceja presentó una interrupción temporal del servicio de energía. También se reportaron afectaciones en inmuebles antiguos ubicados en el parque de Jardín y en su iglesia.

En Medellín, entre las primeras medidas estuvo la suspensión preventiva del Metro y varios metrocables, mientras equipos técnicos revisaban estaciones, viaductos, vías férreas y pilonas para determinar si habían sufrido daños. El Túnel de Oriente también fue cerrado temporalmente y posteriormente reabierto.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.