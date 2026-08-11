La madrugada de este martes 11 de agosto volvió a sacudir a Colombia con una nueva réplica del terremoto de magnitud 7,4registrado durante la mañana del lunes 11 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el movimiento a las 12:12 a. m., con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 84 kilómetros.

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El boletín actualizado del organismo señaló como referencia San José del Palmar, Chocó, zona relacionada con el evento principal y con varios de los movimientos registrados posteriormente.

El nuevo sismo fue percibido en diferentes lugares y rápidamente provocó reacciones entre usuarios que permanecían atentos a la actividad sísmica. Para algunos, la sucesión de movimientos durante las últimas horas hizo más difícil conciliar el sueño.

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“Es horrible esta paranoia, no puedo dormir, estoy muy ansiosa y estresada”, escribió una usuaria en la publicación del SGC, reflejando el temor que persiste entre algunos ciudadanos después del fuerte terremoto.

Otra persona expresó preocupación por la repetición de los movimientos en la misma zona: “Dios, haz que no tiemble más porque mire otro y en la misma parte del primero, eso está como raro”.

El miedo también apareció en otro de los comentarios: “No duerme un brujo, qué miedo que nos vuelva a revolcar y acabe con todo”.

¿En qué ciudades se sintió réplica del terremoto este martes 11 de agosto?

Aunque el movimiento tuvo una magnitud de 3,6, ciudadanos de diferentes puntos del país aseguraron haberlo percibido durante la madrugada. En la publicación del Servicio Geológico Colombiano aparecieron reportes desde Pasto, Bogotá, Sabaneta, Armenia, Pitalito, Buenaventura y Cali.

Desde Pasto, Nariño, una persona comentó: “Lo sentí en Pasto (Nariño), muy leve”. Una percepción similar tuvo otro usuario en la capital del país: “Lo sentí en Bogotá, muy leve”.

En Sabaneta, Antioquia, también reportaron el movimiento: “Estoy en Sabaneta (Antioquia) y se sintió, muy leve”. Mientras tanto, desde Armenia, otro ciudadano confirmó que el sismo fue perceptible.

Los reportes también llegaron desde Pitalito, Huila, donde un usuario indicó que se sintió de manera leve durante algunos segundos. En Buenaventura, Valle del Cauca, señalaron que los movimientos se percibieron “de forma muy leve”, mientras que desde Cali también confirmaron haberlo sentido.

La variedad de reportes muestra que, aunque el movimiento fue de menor intensidad que el terremoto principal, sí fue percibido en varias ciudades y municipios durante las primeras horas de este martes.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.