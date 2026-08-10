Continúan presentándose réplicas de terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Un nuevo evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a las 10:15 p. m., con una magnitud de 2,8 y una profundidad de 97 kilómetros.

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De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el movimiento tuvo como referencia San José del Palmar, Chocó, zona relacionada con el fuerte terremoto registrado horas antes y que fue percibido en diferentes regiones del país.

El nuevo reporte provocó comentarios de ciudadanos en redes sociales, donde varios hicieron referencia a la continuidad de los movimientos. “Pero no para de temblar”, escribió uno de los usuarios al conocer el nuevo evento.

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Otra de las reacciones recordó que durante la jornada no se presentó un único movimiento: “No es que solo haya temblado una vez, solo que el más fuerte es el que sentimos en todo el país, pero la tierra se sigue moviendo”.

El temor también quedó reflejado en otro comentario que resumió el ánimo de algunos ciudadanos: “Dormir va a estar complicado esta noche”. Sin embargo, la percepción no fue igual en todas las ciudades, pues otro usuario señaló que el movimiento no se sintió en Medellín.

Aunque en redes sociales algunos ciudadanos se refirieron al nuevo evento como una réplica, cada movimiento debe ser analizado por las autoridades sismológicas para establecer sus características y determinar su relación, si existe, con el terremoto registrado horas antes.

¿Cuántas réplicas puede causar terremoto de magnitud 7.4?

Después del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano reportó 47 réplicas hasta las 6:30 p. m., de acuerdo con el balance citado por Pulzo. La más fuerte de ellas alcanzó una magnitud de 4,8.

El organismo explicó que este tipo de movimientos posteriores puede continuar durante un periodo de tiempo después del sismo principal. Sin embargo, no existe un número exacto de réplicas que pueda presentarse, pues la cantidad y magnitud dependen de las características de cada terremoto y de la zona donde ocurrió.

Por ello, el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y recomienda consultar únicamente los reportes oficiales para conocer la evolución de los movimientos registrados en el país.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.