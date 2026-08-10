Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira vive una de las mayores emergencias de su historia tras el fuerte terremoto registrado el lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico, de magnitud 7,4, ocurrió a las 7:34 de la mañana con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó a Pereira como una de las ciudades más afectadas del país, según información suministrada por el Puesto de Mando Unificado (PMU).

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De acuerdo con el balance oficial, la tragedia ha dejado hasta el momento 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas y 53 personas atrapadas entre los escombros. Además, al menos 58 estructuras han colapsado, lo que evidencia la gravedad del desastre y la necesidad de apoyo urgente.

Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue enviado a Pereira para liderar la coordinación de la respuesta del Gobierno Nacional. Desde el PMU, el ministro anunció la llegada de 95 bomberos provenientes de diversas ciudades, mientras otros 65 rescatistas especializados en operaciones de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés Urban Search and Rescue), están en camino desde Rionegro, Antioquia. Además, 57 policías expertos en rescate acompañados de perros entrenados, junto con más de 600 uniformados, refuerzan las labores en los sectores más afectados, especialmente donde hay cortes de energía. A esto se suma la llegada programada de dos pelotones del Ejército capacitados para la atención de desastres.

Más allá del rescate, las autoridades también han enfocado esfuerzos en garantizar el funcionamiento de los hospitales, gestionando el suministro de combustible y plantas eléctricas. Se mencionó la necesidad de una planta con capacidad de 250 caballos de fuerza para el Hospital Santa Mónica y el envío de carrotanques para enfrentar la escasez de agua. Todas estas acciones se desarrollan en coordinación con la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Entre las medidas adicionales está la instalación de un hospital de campaña con 28 camas, apoyo de un camión refrigerado para la morgue y el arribo de cinco ingenieros estructuralistas, encargados de evaluar el estado de los edificios públicos. El restablecimiento de la torre de control del aeropuerto internacional Matecaña también fue priorizado en coordinación con la Aeronáutica Civil.

En medio de la crisis, el alcalde Mauricio Salazar declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta, decretando toque de queda desde las 6:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., suspensión de clases y restricción vehicular. Los parques El Vergel, El Oso, Olaya, Coliseo Mayor, Plaza de Ferias y el Estadio Mora Mora funcionan como albergues temporales. Además, la Cruz Roja activó la línea 316 478 1821 para reportes de desaparecidos, mientras el Hospital Público Veterinario de Maraya cerró temporalmente y Ukumarí brinda atención a animales afectados. Finalmente, el Gobierno Nacional declaró situación de desastre de carácter nacional, lo que permite movilizar más recursos para atender la emergencia.

¿Cuáles son las acciones de emergencia tomadas en Pereira tras el terremoto?

Las autoridades nacionales y locales han implementado un conjunto de medidas inmediatas: refuerzo de equipos de rescate y patrullaje con bomberos, rescatistas USAR, policías y militares; habilitación de albergues temporales en distintos puntos de la ciudad; garantía de suministros de energía y agua para hospitales; y la instalación de un hospital de campaña. Además, se aplicaron restricciones como el toque de queda y suspensión de clases para proteger a la población.

¿Dónde pueden los afectados por el terremoto en Pereira encontrar refugio y ayuda?

Los damnificados pueden acudir a los albergues temporales establecidos en Parque El Vergel, Parque El Oso, Coliseo Mayor, Parque Olaya, Plaza de Ferias y Estadio Mora Mora. La Cruz Roja habilitó la línea 316 478 1821 para reportar desaparecidos, y Ukumarí ofrece atención veterinaria a mascotas heridas, mientras el Hospital Público Veterinario de Maraya permanece cerrado de manera temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.