El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes también provocó cambios en el funcionamiento de la Rama Judicial en varias regiones, pues el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales y administrativos entre el 10 y el 14 de agosto en las zonas más afectadas por el movimiento sísmico.

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La medida busca proteger la vida y la integridad de los funcionarios judiciales, además de permitir una evaluación de los daños que pudieron sufrir las sedes, los equipos y la infraestructura tecnológica de la Rama. La decisión cobija todos los despachos y dependencias ubicados en Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

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La suspensión también aplica para los municipios de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca. Sin embargo, no todos los procesos quedan congelados. Las tutelas y los hábeas corpus continúan bajo trámite, debido a su carácter urgente y a la necesidad de garantizar derechos fundamentales.

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#ATENCIÓN | 🇨🇴 La Rama Judicial suspende los términos de todos los procesos, excepto tutelas, hábeas corpus y controles de garantías para privados de la libertad, en los departamentos más afectados por el terremoto. Los despachos, además, implementarán trabajo en casa. pic.twitter.com/blRPREHyUs — La FM (@lafm) August 11, 2026

Qué procesos judiciales quedan suspendidos por el terremoto

Asimismo, la medida no cobija actuaciones relacionadas con personas privadas de la libertad. Entre ellas están las legalizaciones de captura y los controles de garantías, procedimientos que deberán continuar pese a la contingencia ocasionada por el terremoto.

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La situación también llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a modificar temporalmente su atención. Las oficinas territoriales de Cali, Medellín, Neiva, Bucaramanga, Sincelejo y Pasto atenderán únicamente de manera virtual, mientras que los grupos de trabajo ubicados en Pereira y Quibdó suspendieron sus actividades hasta que se supere la emergencia.

La Judicatura habilitó además el trabajo en casa para funcionarios de las sedes afectadas, especialmente ante las interrupciones registradas en servicios de comunicación y conectividad. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo de Estado también expresaron su respaldo a las comunidades afectadas y destacaron el trabajo de los organismos de socorro y del personal médico.

Por su parte, la Corte Constitucional manifestó su solidaridad con las víctimas y expresó su confianza en que las regiones más golpeadas puedan recuperarse pronto. Las autoridades judiciales insistieron en la importancia de seguir las instrucciones oficiales mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.