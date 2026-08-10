José Fernando Patiño, recordado periodista y expresentador de Caracol TV, atraviesa momentos de angustia por cuenta del terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. Su padre, Darío Patiño, de 78 años, quedó atrapado en un edificio de Cali y hasta el momento no ha podido confirmar dónde se encuentra.

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El periodista habló con Rafael Poveda durante la cobertura de la emergencia y contó que, después de quedarse sin batería en su celular, comenzó a recibir diferentes mensajes relacionados con el paradero de su papá.

Uno de esos reportes incluso aseguraba que Darío Patiño ya había sido rescatado y trasladado a la Clínica Valle del Lili, en el sector de Limonar. Sin embargo, José Fernando explicó que acudió personalmente al centro asistencial y no encontró allí a su padre.

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La incertidumbre se mantiene mientras familiares y allegados intentan establecer qué ocurrió con el hombre.

Esta es la entrevista:

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A José Fernando Patiño le dijeron que su papá había sido rescatado

Durante la conversación con Rafael Poveda, el periodista explicó que recibió una llamada en la que le aseguraron que su padre estaba registrado en la Clínica Valle del Lili de Limonar.

“Me llamó otra persona a decirme que mi papá, con mi número, con el número de cédula de mi padre, estaba en la clínica Valle del Lili de Limonar”, contó Patiño.

Sin embargo, esa información no coincidió con lo que encontró al llegar al lugar.

El periodista aseguró que acudió a la clínica para verificar personalmente la información, pero no logró encontrar a Darío Patiño.

La situación se volvió todavía más confusa porque comenzaron a aparecer otros mensajes que ubicaban al hombre en diferentes centros asistenciales de Cali.

El periodista también contó que recibió reportes que mencionaban otros centros médicos, entre ellos Imbanaco, pero aseguró que su padre tampoco estaba allí.

Por ahora, el supuesto rescate de Darío Patiño no ha sido confirmado por José Fernando ni por una autoridad u organismo de socorro. El periodista continúa intentando establecer dónde se encuentra su padre.

José Fernando pidió ayuda para encontrar a su padre

El padre del periodista se encontraba solo en su apartamento cuando ocurrió el terremoto. José Fernando explicó durante la entrevista cuál era la ubicación exacta del inmueble y pidió ayuda a quienes puedan tener información sobre su paradero.

“Yo le pido a todas las personas que ven esto, tú tienes la foto de mi padre, por favor, si saben de él, si está en algún centro asistencial en Cali, se los agradezco mucho que me escriban a las redes”, manifestó.

Al final de la entrevista, Patiño agradeció el apoyo recibido y protagonizó un abrazo con Rafael Poveda.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.