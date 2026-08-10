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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     Ago 10, 2026 - 10:00 pm

Bancolombia informó este lunes 10 de agosto que 42 sucursales permanecerán cerradas temporalmente debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto que se registró en el país. La medida busca priorizar la seguridad de empleados y clientes mientras se evalúan las condiciones de las zonas impactadas.

(Detalles en comentarios: Terremoto en Colombia reabre debate sobre preparación sísmica del Caribe y revela riesgos en ciudades principales)

Según recogió Caracol Radio, la entidad financiera también, a través de un comunicado, confirmó que 46 oficinas ubicadas en sectores afectados continuarán abiertas, con el propósito de facilitar que ciudadanos y empresas puedan acceder a los servicios bancarios que necesiten durante la emergencia.

De acuerdo con Bancolombia, la operación de estas oficinas permitirá mantener disponibles servicios financieros para las personas que requieran adelantar trámites o gestionar recursos en medio de las dificultades provocadas por el movimiento telúrico.

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La entidad recomendó a sus clientes consultar los canales oficiales antes de desplazarse hasta una sucursal, teniendo en cuenta que la situación en las zonas afectadas puede cambiar y que algunas oficinas podrían modificar temporalmente su funcionamiento.

Bancolombia señaló que continuará haciendo seguimiento a las condiciones de las regiones impactadas por el terremoto y comunicará cualquier novedad relacionada con la atención en sus oficinas.

¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por terremoto?

Dentro del listado de las oficinas que no prestarán servicio están algunas ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó y Valle del Cauca.

Oficinas de Bancolombia que estarán cerradas por terremoto / Bancolombia
Oficinas de Bancolombia que estarán cerradas por terremoto / Bancolombia

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.

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