Bancolombia informó este lunes 10 de agosto que 42 sucursales permanecerán cerradas temporalmente debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto que se registró en el país. La medida busca priorizar la seguridad de empleados y clientes mientras se evalúan las condiciones de las zonas impactadas.

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Según recogió Caracol Radio, la entidad financiera también, a través de un comunicado, confirmó que 46 oficinas ubicadas en sectores afectados continuarán abiertas, con el propósito de facilitar que ciudadanos y empresas puedan acceder a los servicios bancarios que necesiten durante la emergencia.

De acuerdo con Bancolombia, la operación de estas oficinas permitirá mantener disponibles servicios financieros para las personas que requieran adelantar trámites o gestionar recursos en medio de las dificultades provocadas por el movimiento telúrico.

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La entidad recomendó a sus clientes consultar los canales oficiales antes de desplazarse hasta una sucursal, teniendo en cuenta que la situación en las zonas afectadas puede cambiar y que algunas oficinas podrían modificar temporalmente su funcionamiento.

Bancolombia señaló que continuará haciendo seguimiento a las condiciones de las regiones impactadas por el terremoto y comunicará cualquier novedad relacionada con la atención en sus oficinas.

#Actualidad | Bancolombia (@Bancolombia) anunció que 42 sucursales cerrarán temporalmente por el terremoto, y 46 oficinas de las zonas afectadas estarán abiertas para facilitar el acceso de las personas y las empresas a los servicios financieros que puedan requerir durante la… pic.twitter.com/UYFQymCtCv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por terremoto?

Dentro del listado de las oficinas que no prestarán servicio están algunas ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó y Valle del Cauca.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.