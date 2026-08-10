Durante el desplazamiento para abandonar la zona, una persona lanzó una piedra que alcanzó a Eder en la cabeza. El momento quedó registrado en video y las autoridades iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad para establecer quiénes participaron en la agresión.

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(Vea también: Presidente Abelardo de la Espriella llega a Cali para coordinar respuesta oficial tras terremoto y toque de queda en la ciudad)

El hecho ocurrió en medio de una jornada marcada por las labores de atención y rescate luego del fuerte sismo, cuyo epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y que provocó afectaciones en distintas regiones del país. En Cali se reportaron daños en varias estructuras y se desplegaron equipos para evaluar las condiciones de las edificaciones.

Mientras avanzaban las labores de emergencia, la administración distrital anunció nuevas medidas para enfrentar la situación. Entre ellas está un toque de queda desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana, además de un refuerzo de la presencia militar en sectores afectados y puntos considerados sensibles ante posibles saqueos.

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Agredieron al alcalde de Cali, Alejandro Eder, mientras atendía la emergencia por el terremoto ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/c22vrkbNGE — Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026

Alcaldía de Cali decretó calamidad pública

La Alcaldía también anunció que declarará la calamidad pública y que la red hospitalaria de Cali permanecerá en alerta roja para priorizar la atención de las personas afectadas por el terremoto. La línea 123 quedó habilitada para recibir reportes y solicitudes de ayuda durante la emergencia.

Las autoridades continúan recopilando material de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a la persona que lanzó el objeto contra el alcalde y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.