El terremoto que vivió el Valle del Cauca dejó una escena fatal en Roldanillo. Juan Carlos García Castañeda, integrante del Concejo Municipal, perdió la vida en medio de los hechos derivados del fuerte movimiento sísmico que sacudió la región.

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El dirigente se encontraba en un gimnasio cuando una parte de la estructura se desprendió y una viga terminó sobre él. Según informó La FM, el impacto le provocó heridas de gravedad y, pese a que recibió atención médica, no logró sobrevivir. Su fallecimiento generó pesar entre quienes lo conocían y seguían su trayectoria en la política local.

La noticia causó conmoción entre habitantes de Roldanillo, debido a que García Castañeda tenía reconocimiento en la política local y había ocupado un lugar en el Concejo Municipal. Su fallecimiento ocurrió en medio de una jornada marcada por los efectos del movimiento sísmico y por la evaluación de daños en diferentes sectores del departamento.

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Quién era Juan Carlos García Castañeda

García Castañeda tenía una trayectoria vinculada con la política de Roldanillo. El dirigente llegó al Concejo Municipal con el aval de Cambio Radical y obtuvo una votación destacada en las elecciones territoriales.

Durante su permanencia en la corporación municipal también estuvo al frente de la presidencia del Concejo, posición desde la que participó en discusiones relacionadas con asuntos de interés para la comunidad y con las necesidades de los habitantes del municipio.

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Su vínculo con Roldanillo también estaba relacionado con sus raíces familiares y territoriales. El político era oriundo del corregimiento de Santa Rita y en sus redes sociales utilizaba la expresión ‘Joven Santariteño’ para referirse a su procedencia y destacar la relación que mantenía con esa comunidad.

La carrera política de García Castañeda, además, tenía entre sus planes dar un paso hacia un cargo de mayor responsabilidad en el municipio. Según la información divulgada por La FM, el concejal había tomado recientemente la decisión de dejar su curul para concentrarse en una eventual candidatura a la Alcaldía de Roldanillo.

Ese proyecto quedó interrumpido con su muerte, ocurrida en circunstancias relacionadas con el terremoto que afectó al departamento.

Terremoto dejó daños en Roldanillo

El fallecimiento del concejal se suma a los reportes de afectaciones que dejó el movimiento sísmico en Roldanillo y otros puntos del Valle del Cauca. Uno de los lugares que presentó daños fue el hospital municipal, situación que incrementó la preocupación entre las autoridades y habitantes.

La emergencia obligó a revisar las condiciones de distintas edificaciones y a establecer cuáles estructuras podían representar algún riesgo para la población. Mientras avanzaban esas labores, también se conocieron reportes sobre personas afectadas por diferentes situaciones derivadas del terremoto.

Para Roldanillo, la muerte de García Castañeda representó una pérdida dentro de la política municipal, pero también una consecuencia particularmente dolorosa de la emergencia. El concejal se encontraba en una actividad cotidiana cuando la estructura del lugar cedió y provocó el accidente que terminó con su vida.

La información sobre el caso fue divulgada por La FM, medio que también reportó el contexto de la emergencia y los daños ocasionados por el terremoto en el municipio.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.