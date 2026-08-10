Por: El Espectador

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El pasado 7 de agosto se vivió un hecho trascendental para Colombia: Abelardo de la Espriella tomó posesión como presidente de la República para el periodo 2026-2030. El evento, que tuvo lugar en Cali, la capital del Valle del Cauca, reunió a destacadas figuras de la política y organismos internacionales. Entre los presentes estuvieron el rey Felipe VI de España, el mandatario argentino Javier Milei, el presidente de Chile, José Antonio Kast, Todd Blanche —fiscal general interino de Estados Unidos— y Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). La información sobre la asistencia de estas personalidades fue revelada por El Espectador, medio que realizó un completo análisis del acto de posesión.

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La organización protocolaria fue estricta en materia de seguridad: más de 11.000 integrantes de la fuerza pública vigilaron tanto la ciudad como municipios cercanos para garantizar la tranquilidad durante la ceremonia. Cali fue el centro principal de este operativo, aunque la vigilancia también se extendió a sitios como Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira. En el interior de la Arena USC, espacio elegido para el acto principal, el ambiente era de solemnidad y expectativa. El Congreso se encontraba listo para dar paso al nuevo mandatario, quien programó su juramento hacia las 3:00 de la tarde.

La jornada estuvo marcada por varias medidas excepcionales decretadas por las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro. Entre las restricciones implementadas se destacaron el día sin carro y sin moto, así como la ley seca, vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Además, se prohibieron las mudanzas, se restringió el transporte de escombros y la operación de drones, al igual que la venta de gasolina en ‘pimpinas’ (envases plásticos utilizados para comercializar combustible de manera informal). Estas disposiciones, aplicadas desde el 6 hasta el 8 de agosto, buscaron mantener el orden público a lo largo del histórico evento.

Después de una breve desaparición, Abelardo de la Espriella reapareció en el Cantón Militar Pichincha, donde pronunció su primer discurso presidencial. La Mesa Redonda de El Espectador presentó un análisis detallado de cómo transcurrió la posesión y las implicaciones políticas de esta nueva etapa en la historia colombiana.

¿Qué medidas de seguridad y restricciones aplicaron durante la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali?

Durante la posesión presidencial, las autoridades establecieron un esquema de vigilancia que incluyó el despliegue de 11.000 integrantes de la fuerza pública y la adopción de restricciones como el día sin carro y sin moto, ley seca, prohibición de mudanzas, transporte de escombros, uso de drones y venta de gasolina en ‘pimpinas’, todo con el fin de preservar el orden en Cali y municipios vecinos, de acuerdo con El Espectador.

¿Quiénes asistieron a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y por qué fue relevante?

La ceremonia contó con la presencia de dignatarios como el rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina y Chile, el fiscal general interino de Estados Unidos y el presidente de la FIFA. La concurrencia de estas figuras internacionales resaltó la importancia y repercusión global del traspaso de mando en Colombia, según la información recopilada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.