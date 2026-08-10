En medio de la tragedia que vive Colombia por el fuerte terremoto registrado este lunes 10 de agosto, un video que circuló en redes sociales mostró una escena que rápidamente se convirtió en un símbolo de esperanza: el rescate con vida de un bebé de pocos meses de nacido que quedó atrapado entre los escombros.

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(Vea también: Temblor de hoy en Colombia pareció eterno: explican por qué se sintió tan largo, aunque duró segundos)

Las imágenes, compartidas por Vanguardia en su cuenta de X, muestran el momento en que equipos de emergencia adelantan labores de búsqueda en Cali entre una estructura afectada por el sismo. En medio de los restos de la edificación lograron encontrar con vida a un hombre y al pequeño bebé que se encontraba junto a él.

Uno de los momentos más conmovedores del video ocurre cuando el hombre, pese a las dificultades que tenía para moverse después de quedar atrapado, entrega al bebé a los rescatistas.

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En las imágenes se observa que varios escombros cayeron sobre ellos y que el hombre habría utilizado su propio cuerpo para proteger al menor durante el colapso. Finalmente, los organismos de emergencia consiguieron llegar hasta ellos y sacar al bebé del lugar.

Acá, el video de lo sucedido:

#Colombia 🚨❤️ ¡Un rescate que da esperanza en medio de la tragedia! Equipos de emergencia lograron sacar con vida a una persona y a su bebé, de apenas unos meses de nacido, entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali.

La conmovedora escena se… pic.twitter.com/90tX7Hhjyv — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

El pequeño fue entregado a los rescatistas mientras el hombre permanecía entre los escombros y apenas podía moverse. Por el momento, el video no permite establecer la identidad del hombre ni del bebé y tampoco se conocen mayores detalles sobre su estado de salud después del rescate.

¿Cómo fue el terremoto en Colombia?

El rescate ocurrió en medio de la emergencia provocada por el fuerte sismo que sacudió al país durante la mañana de este lunes. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 7:34 de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro estuvo ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de unos 96 kilómetros.

Acá, el balance que entregó el presidente Abelardo de la Espriella:

El temblor fue sentido con fuerza en diferentes regiones de Colombia y desató situaciones de emergencia en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y otras zonas del país. También se reportó que el movimiento fue percibido en buena parte del territorio nacional.

La magnitud del terremoto provocó afectaciones en edificaciones y obligó a activar los organismos de emergencia para atender a las personas afectadas y adelantar labores de búsqueda y rescate.

Uno de los reportes más recientes indicaron que hubo al menos 111 personas fallecidas, 87 heridas, 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados. Estas cifras son preliminares y pueden modificarse mientras continúan las operaciones de atención y rescate.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.