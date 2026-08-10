El fuerte sismo que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto volvió a poner la lupa sobre el estado de algunas edificaciones en Bogotá. Uno de los casos que más preocupación generó fue el de 145 Park View, un conjunto residencial ubicado en el sector de Cedritos, donde residentes reportaron grietas y daños después del movimiento telúrico.

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Uno de ellos fue el usuario de X @Roa_dice, quien aseguró haber vivido momentos de angustia durante el terremoto y cuestionó las condiciones de la estructura.

“Fue la peor experiencia de mi gran puta vida. Edificio de mierda. Arquitectos de la gran puta mierda. Vivo en el peor edificio de todo Bogotá y sin saber qué hacer, ver cómo todas las paredes se agrietaban y el edificio estaba que se caía”, escribió.

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El joven también publicó fotografías en las que se observan daños en diferentes espacios del inmueble y aseguró que el problema no sería exclusivo de su apartamento.

“Este es mi caso, pero TODOS los apartamentos están agrietados, dañados. ¿Cuáles son los requerimientos para construir vivienda en Bogotá?”, cuestionó.

Yo hago responsable de lo que le pueda pasar a cualquier persona que viva en Parkview 145 a GRUPO ACCANTO Y INGEURBE. Hace 5 años construyeron este edificio y puedo decir con pruebas que es el peor edificio que han construido en Cedritos. Llevan en reparaciones desde el año… https://t.co/YzEcq80zFM pic.twitter.com/Wa86boZcYJ — fidelito (@Roa_dice) August 10, 2026

En la publicación responsabilizó a Grupo Accanto e Ingeurbe por cualquier situación que pudiera presentarse y aseguró que el edificio, construido hace aproximadamente cinco años, lleva meses en reparaciones luego del sismo registrado en junio de 2025.

La preocupación aumentó después de que los residentes fueran evacuados. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que apoyó la evacuación de aproximadamente 600 personas que se encontraban en un edificio ubicado en la calle 145 con carrera 9. La entidad señaló que no se reportaron personas lesionadas y que se activó el apoyo del Idiger.

🚨Realizamos el apoyo a la evacuación a aproximadamente 600 personas, que se encontraban en un edificio en la Calle 145 con Carrera 9. No se reportan personas lesionadas. Se activa apoyo de IDIGER. — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 10, 2026

El edificio ya había sido cuestionado

Las denuncias sobre 145 Park View no comenzaron este lunes. En mayo de 2026 se viralizó un video en el que un ciudadano aseguró que la torre, de 28 pisos, presentaba una aparente inclinación y cuestionó unas obras que se realizaban en la parte inferior.

La situación fue revisada por el Idiger. Tras una inspección, la entidad informó que en el inmueble se estaban adelantando “obras de mantenimiento de mampuestos en fachadas”. Posteriormente, explicó que también estaban previstas labores de refuerzo y recalce de la estructura.

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En aquella visita, el Idiger aseguró que no se evidenciaban condiciones de riesgo para la habitabilidad y funcionalidad del edificio. La administración de la copropiedad también sostuvo que una inspección había descartado riesgos que comprometieran la seguridad de los residentes.

Esto no significa que los daños reportados este lunes puedan darse por explicados. Las nuevas imágenes y testimonios deberán ser evaluados por las autoridades y especialistas para establecer si las grietas corresponden a elementos no estructurales, como mampostería y acabados, o si existe alguna afectación que comprometa la estructura.

Por ahora, el dato confirmado es que cientos de residentes tuvieron que evacuar el edificio después del sismo y que el Idiger fue activado para revisar la situación.

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