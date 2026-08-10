El presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes 10 de agosto una tarea específica para la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente de Colombia, Tatiana Céspedes, en medio de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió a buena parte del país.

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Luego de liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el cual se coordinaron las acciones que adelantará el Gobierno para atender la emergencia, el mandatario señaló que ambas tendrán un papel relacionado con la articulación de la ayuda que pueda llegar desde ciudadanos y empresas a las personas afectadas.

De esta manera, el jefe de Estado puso en cabeza de las dos mujeres la coordinación de un componente de asistencia que busca conectar las expresiones de solidaridad de ciudadanos y del sector empresarial con las necesidades que tengan las familias damnificadas por el terremoto.

Acá, las palabras de De la Espriella:

El anuncio se produjo mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los daños y en la atención de las zonas que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

El presidente también envió un mensaje directo a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia y aseguró que tendrán el respaldo del Gobierno.

“Este es un mensaje claro para esas familias: no los vamos a dejar solos, están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, manifestó.

Terremoto de 7,4 sacudió a Colombia y dejó daños en varias ciudades

El terremoto ocurrió este lunes a las 7:34 de la mañana y, de acuerdo con la actualización del Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros. El epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

El SGC indicó que se trató del evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. Además, para el momento de su informe había registrado 18 réplicas, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, por lo que advirtió que podrían continuar presentándose movimientos posteriores.

Entre las ciudades que reportaron afectaciones estuvieron Pereira, Manizales, Cali y Quibdó. La magnitud del terremoto llevó al Gobierno nacional a concentrar sus esfuerzos en la atención de la emergencia, particularmente en las labores de búsqueda y rescate de personas que pudieran haber quedado atrapadas.

Precisamente, De la Espriella aseguró que esa es la prioridad inmediata de las autoridades y que dio una instrucción concreta a los organismos encargados de responder ante la emergencia.

“He dado una orden perentoria: lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros”, afirmó el presidente.

El mandatario también aseguró que el Gobierno mantiene desplegadas sus capacidades para responder a la emergencia en las diferentes zonas afectadas.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.