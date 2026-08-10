Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo de la Espriella presentó un nuevo balance de seguridad centrado en las acciones de la Fuerza Pública contra las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. De acuerdo con el informe divulgado, los operativos recientes han dejado varias bajas dentro de las organizaciones criminales, detenciones relevantes y la incautación de material de guerra. Según lo expresado por De la Espriella, estos procedimientos hacen parte de la estrategia de su administración para recuperar el control en varios territorios del país y enfrentar directamente a las organizaciones armadas ilegales.

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Uno de los hechos más destacados se registró en la zona rural de Mapiripán, en el departamento del Meta. Allí fue abatido alias ‘Russo’ o ‘Alemán’, a quien el mandatario identificó como cabecilla principal de la Estructura 28, parte de las disidencias lideradas por alias ‘Mordisco’. De la Espriella detalló que este sujeto tenía experiencia en el manejo de explosivos y había sido trasladado desde Arauca hasta el Meta, precisamente en los límites entre Guaviare y Vichada, con la misión de comandar dicho frente. Además, reveló que este cabecilla, calificado como “experto explosivista”, tenía la orden de enfrentarse a otras estructuras armadas, específicamente a las disidencias comandadas por alias ‘Calarcá’, por la disputa del control territorial en esta región.

El saldo en Mapiripán fue de cuatro integrantes abatidos durante el operativo, cifra que el mandatario calificó como un golpe importante contra dicha estructura, destacando también la participación de capacidades de inteligencia y apoyo aéreo para lograr este resultado.

En Antioquia, la ofensiva de las autoridades se concretó en la vereda Liberia, municipio de Anorí, con una operación de la Séptima División del Ejército contra la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo. Este procedimiento dejó dos integrantes abatidos, uno de ellos señalado como cabecilla. Además, se incautaron seis fusiles y diverso material de guerra. De la Espriella recordó que esa estructura estaba vinculada a la muerte de cuatro soldados en 2024 durante operaciones desarrolladas en la zona.

El informe también incluyó resultados recientes en Necoclí, en el Urabá antioqueño, donde soldados del Ejército y la Armada Nacional capturaron a cuatro presuntos miembros del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, también del Clan del Golfo. En esta acción se incautaron armas de fuego, material de intendencia y elementos que, según el reporte, estarían relacionados con labores de inteligencia.

De la Espriella concluyó con un mensaje claro, asegurando que en su administración “no habrá tregua para los bandidos”, reiteró la continuidad de las operaciones y criticó la gestión del gobierno anterior por haber frenado dichas acciones, según su versión.

¿Qué impacto tienen las operaciones militares en Mapiripán y Anorí contra las organizaciones criminales?

Las operaciones militares reportadas por De la Espriella en Mapiripán y Anorí resultaron en la muerte de figuras clave y otros integrantes de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, así como la incautación de armas. Según el mandatario, estos hechos representaron golpes estratégicos para debilitar las estructuras criminales en regiones donde se disputa el control territorial.

¿Qué funciones cumplen las subestructuras del Clan del Golfo señaladas en el balance de seguridad?

De acuerdo con el informe presentado, las subestructuras Jorge Mario Valle y Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo, están relacionadas con acciones armadas, actividades de narcotráfico y financiamiento ilegal. Equipos de inteligencia los vincularon también con hechos violentos y enfrentamientos con la Fuerza Pública en zonas clave como Antioquia y Urabá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.