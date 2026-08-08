Desde la madrugada de este viernes 7 de agosto, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desplegaron un amplio operativo de seguridad en la cárcel La Paz, de Itagüí, Antioquia, para ejecutar el traslado de varios de los principales cabecillas de estructuras criminales que permanecían recluidos allí.

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Vicky Dávila compartió las primeras imágenes del procedimiento, que muestran a decenas de uniformados fuertemente armados en diferentes puntos del establecimiento penitenciario, mientras se desarrollaba el operativo para sacar a los internos de los patios donde permanecían.

La intervención se produjo luego de una resolución expedida el 6 de agosto, en la que se ordenó el traslado de varios de los cabecillas que permanecían en ese penal.

Entre los nombres incluidos en la medida están alias ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ y ‘Fritanga’, además de cerca de una decena de integrantes de estructuras criminales con influencia en Antioquia.

El movimiento tiene especial relevancia porque varios de estos hombres estuvieron relacionados con la denominada mesa de paz urbana que funcionó durante el gobierno de Gustavo Petro y que tuvo a la cárcel de Itagüí como uno de sus principales escenarios.

‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Lindolfo’ terminaron en cárceles de alta seguridad

Los traslados modificaron por completo el panorama que durante los últimos años se había presentado en la cárcel de Itagüí, donde permanecían concentrados varios de los principales cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Alias ‘Douglas’ fue llevado a la cárcel La Picota, en Bogotá. El hombre era considerado uno de los principales voceros de las organizaciones criminales que participaron en la mesa de paz urbana impulsada durante el Gobierno Petro.

‘Carlos Pesebre’, por su parte, fue trasladado a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar. Se trata de uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad del país y allí continuará cumpliendo la condena que tiene en su contra.

Alias ‘Lindolfo’ terminó en la cárcel de Cómbita, mientras que otros de los cabecillas fueron distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios.

Dentro de la lista de destinos también aparecen cárceles ubicadas en Bogotá, Medellín, Girón, La Dorada, Palmira, Ibagué y Valledupar.

La importancia de los nombres trasladados está relacionada, además, con su papel dentro de las organizaciones criminales que durante años han tenido presencia en Medellín y el Valle de Aburrá.

El Inpec ha documentado la participación de algunos de ellos en la mesa de paz urbana. Entre los integrantes de ese espacio estuvieron Juan Carlos Mesa, alias ‘Tom’; Sebastián Murillo, alias ‘Lindolfo’, y Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’.

Por eso, la salida de estos hombres de Itagüí también representa un cambio en el escenario penitenciario que acompañó las conversaciones entre el Gobierno y los grupos criminales de Medellín.

Traslados ocurren después de polémicas por lujos y seguridad

La decisión del Gobierno llega después de varios episodios que pusieron a la cárcel de Itagüí en el centro de la discusión nacional.

Uno de los más polémicos ocurrió en abril, cuando se conoció una fiesta dentro del establecimiento penitenciario con la presentación del cantante Nelson Velásquez. El episodio generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que permanecían algunos de los cabecillas y desencadenó investigaciones.

A esto se sumaron denuncias relacionadas con los espacios que ocupaban algunos internos y los elementos de lujo que habrían tenido dentro del penal.

La situación llevó a que se cuestionara si la permanencia de varios jefes de organizaciones criminales en un mismo establecimiento podía facilitar la coordinación de actividades de sus estructuras desde prisión.

En julio, además, autoridades reforzaron la seguridad alrededor de la cárcel luego de una denuncia sobre un supuesto plan de fuga que involucraría a varios de los cabecillas relacionados con la mesa de paz urbana.

Ahora, el Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió sacar a estos internos de Itagüí y distribuirlos en establecimientos de mayor seguridad.

La medida busca, según el Gobierno, recuperar el control de las cárceles y evitar que los integrantes de estructuras criminales puedan mantener o fortalecer su capacidad de coordinación desde los centros penitenciarios.

Así, las imágenes conocidas muestran el comienzo de una nueva etapa para los principales cabecillas que permanecían en la cárcel de Itagüí: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ y otros hombres que durante los últimos años estuvieron en el centro de las conversaciones de paz urbana abandonaron el penal antioqueño y quedaron repartidos en diferentes cárceles del país.

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