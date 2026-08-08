Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El sur del departamento del Tolima fue escenario de un hecho que ha causado fuerte preocupación entre la ciudadanía y las autoridades, luego de que el Ejército Nacional informara sobre un intento de ataque con explosivos contra una base militar en Planadas, el pasado viernes 7 de agosto. De acuerdo con la información divulgada por la Quinta División del Ejército, durante la ofensiva fueron detectados varios drones cargados con explosivos, dispositivos que estaban destinados a ser utilizados contra las instalaciones del Batallón de Infantería número 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada.

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Según reportes de la Quinta División, la estructura denominada Ismael Ruiz, un grupo armado residual con presencia en esta región, habría planeado y ejecutado el ataque. La institución militar calificó la situación como de alta gravedad, resaltando que los explosivos habían sido instalados en aeronaves no tripuladas, una modalidad que representa un riesgo creciente y un desafío significativo para la seguridad militar en la zona.

El Ejército rechazó categóricamente este suceso, al que señaló como una "grave violación al Derecho Internacional Humanitario". Inicialmente, se había informado que dos granadas habían sido arrojadas contra la base militar, sin embargo, con el desarrollo de las investigaciones, se conoció que el ataque también involucraba la preparación de drones cargados con artefactos explosivos, lo que evidencia una evolución en las tácticas empleadas por los grupos armados en la región.

Este ataque ocurre en medio de un contexto de presión militar sobre el frente Ismael Ruiz. De acuerdo con reportes recientes entregados por autoridades, en las últimas semanas se han logrado importantes resultados: la incautación de cerca de media tonelada de marihuana, la captura de un supuesto integrante de ese grupo dedicado a la extorsión y la recuperación de un menor de edad que habría sido reclutado en Planadas. Además, se han dado golpes a las finanzas de la estructura mediante operativos contra la minería ilegal en municipios como Ataco y Chaparral, incluyendo la destrucción de maquinaria para la extracción ilícita de minerales.

Pese a la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni afectaciones a la población civil o militar. Frente a este escenario, la gobernadora Adriana Magali Matiz expresó su rechazo e instó al Gobierno Nacional a fortalecer la presencia militar, solicitando la instalación de un Batallón de Alta Montaña en la zona con el objetivo de mejorar la respuesta de la Fuerza Pública ante los riesgos que enfrentan los habitantes del sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupo armado habría estado detrás del ataque con drones en el sur del Tolima?

Según información de la Quinta División del Ejército Nacional, el grupo armado organizado residual que habría planeado y ejecutado el ataque es la estructura Ismael Ruiz. Este grupo mantiene presencia en el sur del Tolima y ha sido señalado por acciones previas en la región.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades tras el ataque contra la base militar?

Las autoridades militares y civiles rechazaron el ataque, enfatizando que no se presentaron heridos ni afectaciones en la población. La gobernadora Adriana Magali Matiz solicitó al Gobierno Nacional fortalecer la presencia militar en la zona, proponiendo la creación de un Batallón de Alta Montaña para responder de forma más eficaz a las amenazas de grupos armados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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